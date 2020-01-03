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    Економіка та фінанси

    Названа найбезпечніша авіакомпанія світу

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    Названа найбезпечніша авіакомпанія світу

    На перших позиціях рейтингу - дві компанії з ОАЕ

    Перше місце в рейтингу безпеки за результатами 2019 року посіла авіакомпанія Emirates Airlines. Про це повідомляє Aero International.

    Рейтинг підготувало бюро авіаційної безпеки Гамбурга (Німеччина) JACDEC.

    На перших позиціях дві компанії ОАЕ: Emirates Airlines (95,48%) і Etihad Airways (95,21%).

    На третій позиції Air Europa (Іспанія).

    Лідер рейтингу 2019 року, Finnair (Фінляндія), тепер на четвертому місці.

    14 січня буде опубліковано повний варіант рейтингу зі ста світових компаній.

    Також в повідомленні сказано, що в результаті авіакатастроф, які сталися в 2019 році, у всьому світі загинули 257 осіб, при тому, що в 2018 році цей показник був в два рази вищим.

    Раніше повідомлялося, що Boeing втратив статус найбільшого постачальника літаків у світі.

    авіація ОАЕ
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