Названа найбезпечніша авіакомпанія світу
На перших позиціях рейтингу - дві компанії з ОАЕ
Перше місце в рейтингу безпеки за результатами 2019 року посіла авіакомпанія Emirates Airlines. Про це повідомляє Aero International.
Рейтинг підготувало бюро авіаційної безпеки Гамбурга (Німеччина) JACDEC.
На перших позиціях дві компанії ОАЕ: Emirates Airlines (95,48%) і Etihad Airways (95,21%).
На третій позиції Air Europa (Іспанія).
Лідер рейтингу 2019 року, Finnair (Фінляндія), тепер на четвертому місці.
14 січня буде опубліковано повний варіант рейтингу зі ста світових компаній.
Також в повідомленні сказано, що в результаті авіакатастроф, які сталися в 2019 році, у всьому світі загинули 257 осіб, при тому, що в 2018 році цей показник був в два рази вищим.
Раніше повідомлялося, що Boeing втратив статус найбільшого постачальника літаків у світі.