Китайця, який кинув монети у двигун літака «на удачу», оштрафували на $17,2 тис.



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Після інциденту політ пасажирського літака скасували

У Китаї чоловіка, який перед своїм першим польотом в житті кинув у двигун літака монети «на удачу», оштрафували на $17,2 тис.

Про це пише BBC.

28-річний Лу Чао кинув у двигун літака бюджетної авіакомпанії Lucky Air монети ще в лютому 2019 року.

Суд відбувся у липні минулого року, проте інформацію про вирок оприлюднили лише тепер.

Після інциденту політ пасажирського літака скасували. Тоді співробітники виявили біля одного з двигунів дві монети номіналом 1 юань.

BBC також повідомляє, що цей випадок не є першим, коли пасажири намагаються кинути до двигунів літаків монети «для вдалого перельоту».

Раніше повідомлялося, що 2 січня у Судані розбився літак: загинули 18 людей.

Також повідомлялося, що кількість жертв авіакатастроф за рік зменшилась на 50%.