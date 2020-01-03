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    У світі

    Китайця, який кинув монети у двигун літака «на удачу», оштрафували на $17,2 тис.

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    Китайця, який кинув монети у двигун літака «на удачу», оштрафували на $17,2 тис.

    Після інциденту політ пасажирського літака скасували

    У Китаї чоловіка, який перед своїм першим польотом в житті кинув у двигун літака монети «на удачу», оштрафували на $17,2 тис.

    Про це пише BBC.

    28-річний Лу Чао кинув у двигун літака бюджетної авіакомпанії Lucky Air монети ще в лютому 2019 року.

    Суд відбувся у липні минулого року, проте інформацію про вирок оприлюднили лише тепер.

    Після інциденту політ пасажирського літака скасували. Тоді співробітники виявили біля одного з двигунів дві монети номіналом 1 юань.

    BBC також повідомляє, що цей випадок не є першим, коли пасажири намагаються кинути до двигунів літаків монети «для вдалого перельоту».

    Раніше повідомлялося, що 2 січня у Судані розбився літак: загинули 18 людей.

    Також повідомлялося, що кількість жертв авіакатастроф за рік зменшилась на 50%. 

     

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