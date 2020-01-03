Boeing втратив статус найбільшого постачальника літаків у світі



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Компанія вперше з 2011 року втратила лідерство серед постачальників літаків

На тлі кризи в компанії Boeing, яка утримувала лідерство з 2011 року, найбільшим в світі постачальником літаків в 2019 році став Airbus. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Airbus в 2019 році поставив 863 літаки - на 7,9% більше, ніж в 2018-му (800 літаків). Компанія перевиконала свій план на 2019 рік (860 літаків).

Boeing в січні-листопаді поставив 345 літаків - в два рази менше, ніж за аналогічний період 2018 року (704 літаки). Агентство відзначає, що втрата лідерства компанією Boeing була очікуваною.

Як відомо, в березні 2019 року літак Boeing 737 MAX 8 розбився в Ефіопії всього через пів року після авіакатастрофи за участю цієї ж моделі в Індонезії. Всього загинуло майже 350 осіб. Після трагедії в Ефіопії регулятори по всьому світу заборонили літати літакам моделі MAX. Дані розслідувань свідчать, що причина авіакатастроф - проблеми з системою управління польотом у літаків сімейства 737 MAX. Авіакомпанії почали відмовлятися від уже укладених з Boeing контрактів на поставку цього типу літака.

У грудні Boeing звільнила свого гендиректора Денніса Мюленберга через неспроможність відновити довіру у клієнтів та регуляторів після двох смертельних авіакатастроф.