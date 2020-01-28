На Луганщині засуджено переправників нелегальних мігрантів



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Фото: пресслужба Держприкордонслужби

Отримано докази причетності до організації та переправлення через кордон групи мігрантів із Індії та Вʼєтнаму на ділянці відділу прикордонної служби «Троїцьке» двох жителів українського прикордоння

Оперативно-розшуковими підрозділами Східного регіонального управління триває кропітка робота з протидії незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Завдяки комплексу слідчо-оперативних дій, проведених оперативним складом регіонального управління у тісній взаємодії зі слідчими Національної поліції, під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури, було задокументовано канал незаконного переправлення вихідців Південно-Східної Африки, який діяв на ділянці Луганського прикордонного загону.

У ході слідства було отримано докази причетності до організації та незаконного переправлення через кордон групи мігрантів у складі громадян Індії та Вʼєтнаму на ділянці відділу прикордонної служби «Троїцьке» двох жителів українського прикордоння.

Щодо цієї справи, 24 січня цього року законної сили набрав вирок Білокуракинського районного суду. Зловмисників визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ять років кожному.