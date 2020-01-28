Лікар-інфекціоніст оцінив вірогідність проникнення китайського коронавірусу в Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вірус не може передаватися через пошту або будь-які інші надходження, - лікар

Між Україною та Китаєм є економічні зв’язки, є прямі рейси,- експерт

Ексголовний інфекціоніст МОЗ України Сергій Крамарєв у коментарі «Главкому» підтвердив інформацію, що коронавірус з Китаю може легко проникнути на територію України.

«Між Україною та Китаєм є економічні зв’язки, є прямі рейси. Врахуйте, що у нас навчається чимало студентів з Китаю»,- пояснює експерт.

Водночас, лікар запевняє, що вірус не може передаватися через пошту або будь-які інші надходження, оскільки для зараження необхідна певна його кількість. «Як відомо, з Китаю посилка йде до двох тижнів, а ЗМІ пишуть про те, що вірус живе у зовнішньому середовищі лише дві доби», - зазначив медик.

Проте Крамарєв не береться робити прогнози, оскільки вірус новий, тому поки не вивчений.

Як повідомлялося, в Укрпошті запевнили, що коронавірус через посилки не передається.

Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

Нагадаємо, прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

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