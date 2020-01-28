Лікар-інфекціоніст оцінив вірогідність проникнення китайського коронавірусу в Україну
Між Україною та Китаєм є економічні зв’язки, є прямі рейси,- експерт
Ексголовний інфекціоніст МОЗ України Сергій Крамарєв у коментарі «Главкому» підтвердив інформацію, що коронавірус з Китаю може легко проникнути на територію України.
«Між Україною та Китаєм є економічні зв’язки, є прямі рейси. Врахуйте, що у нас навчається чимало студентів з Китаю»,- пояснює експерт.
Водночас, лікар запевняє, що вірус не може передаватися через пошту або будь-які інші надходження, оскільки для зараження необхідна певна його кількість. «Як відомо, з Китаю посилка йде до двох тижнів, а ЗМІ пишуть про те, що вірус живе у зовнішньому середовищі лише дві доби», - зазначив медик.
Проте Крамарєв не береться робити прогнози, оскільки вірус новий, тому поки не вивчений.
Як повідомлялося, в Укрпошті запевнили, що коронавірус через посилки не передається.
Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.
Нагадаємо, прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.
Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.