НБУ терміново перерахував до бюджету України 19 млрд грн

Кошти призначені для фінансового забезпечення функціонування держави в умовах воєнного стану

Національний банк України перерахував частину прибутку до розподілу в сумі майже 19 млрд грн до державного бюджету України. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Кошти направлені для фінансового забезпечення функціонування держави в умовах воєнного стану.

«Національний банк оперативно перерахував частину прибутку до розподілу за підсумками 2021 року до державного бюджету України. Ця сума – майже 19 млрд грн. Це крок, якого потребує наша держава, її Збройні сили та кожен українець», – прокоментував голова НБУ України Кирило Шевченко.

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