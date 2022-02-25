НБУ терміново перерахував до бюджету України 19 млрд грн
Кошти призначені для фінансового забезпечення функціонування держави в умовах воєнного стану
Національний банк України перерахував частину прибутку до розподілу в сумі майже 19 млрд грн до державного бюджету України. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Кошти направлені для фінансового забезпечення функціонування держави в умовах воєнного стану.
«Національний банк оперативно перерахував частину прибутку до розподілу за підсумками 2021 року до державного бюджету України. Ця сума – майже 19 млрд грн. Це крок, якого потребує наша держава, її Збройні сили та кожен українець», – прокоментував голова НБУ України Кирило Шевченко.
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