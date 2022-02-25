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    Події в Україні

    Мінус один. Військові збили на Чернігівщині російський літак

    Напередодні ЗСУ збили близько десятка ворожих літаків - Мінус один. Військові збили на Чернігівщині російський літак
    Напередодні ЗСУ збили близько десятка ворожих літаків
    архівне фото

    Нині шукають пілота, який катапультувався під час падіння збитого літака

    У селі Вознесенське на Черкащині військові збили російський літак. відповідну інформацію «Суспільному» підтвердила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

    За її словами, нині шукають пілота, який катапультувався під час падіння збитого літака.

    Як розповіла власна кореспондентка «Суспільного» Дарія Шевченко з місця події, літак впав поза межами населеного пункту. За словами сільського голови Олександра Титаренка, він та охоронці почули, як щось вибухнуло.

    «Я і два охоронці, ми почули якийсь вибух, підняли голови і побачили багато диму. Завгосп Пальмірської школи сказав, що щось біленьке блимало, потом у нього це попало, бахнуло», – розповів сільський голова.

    За його словами, на місці зараз працюють правоохоронці. За словами місцевого жителя Анатолія Власенко, він чув два «хлопка»:

    «Десь о пів на восьму ранку я чув два хлопка, а тоді був дим. Це відбулося в стороні Зорівки».

    Напередодні ЗСУ збили близько десятка ворожих літаків.

    Зазначимо, українська армія відбила наступ на двох напрямках і захопила трофеї (фото).

    Нагадаємо, диверсантів, які викрали авто і переодяглися у Києві в форму ЗСУ, знешкоджено. Як повідомлялося, у Києві намагався висадитись російський десант.

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    Теги: вибух Росія ЗСУ армія Чернігівщина літак військові
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    Мінус один. Військові збили на Чернігівщині російський літак