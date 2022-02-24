Банкова заявила про дефіцит палива на АЗС

Проблема з паливом невелика є, – сказав радник глави Офісу президента

Енергетичний та банківський сектори в Україні працюють у штатному режимі, проте на заправках є дефіцит палива. Про це на брифінгу заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«Щодо палива на заправках – спекулятивний високий попит, тому є дефіцит палива. Тепер вирішується, як ми вирішуватимемо ці питання. Тобто те, як і в якій кількості ми завозитимемо паливо на автозаправки. Проблема з паливом невелика є», – сказав радник глави Офісу президента.

За його словами, крім підприємств, які зазнали прямого нападу збройних сил РФ, решта працює в режимі надзвичайної ситуації.

«Банківський сектор працює у штатному режимі, введено ліміти до 100 тис. грн на зняття готівки. Кілька годин тому були часткові перебої з можливістю оплатити карткою, це все локальні прояви кібератак, які йдуть нашими галузями», – розповів Подоляк.

Він наголосив, що в енергетиці все працює.

«АЕС, ГЕС усі працюють у штатному режимі, там, безумовно, посилена охорона, але вона вже була посилена протягом кількох тижнів. Сьогодні там виставлено додаткову охорону. У нас немає сьогодні блекаутів поки жодних. Так само, як я й казав про інтернет та мобільний зв'язок. Все працює в штатному режимі з окремими навантаженнями, які є на окремих напрямках - ми намагаємося це все швидко влаштувати», – додав радник.

За словами Подоляка, українські порти сьогодні закриті військовими.

«Дороги – великі магістралі працюють у штатному режимі, є деяке навантаження у західному напрямку, – розповів він.

Як повідомлялося, ДТЕК продовжує забезпечити сталу роботу української енергосистеми.

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