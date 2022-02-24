  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Банкова заявила про дефіцит палива на АЗС

    Спекулятивний високий попит спровокував дефіцит палива - Банкова заявила про дефіцит палива на АЗС
    Спекулятивний високий попит спровокував дефіцит палива
    фото: glavcom.ua

    Проблема з паливом невелика є, – сказав радник глави Офісу президента

    Енергетичний та банківський сектори в Україні працюють у штатному режимі, проте на заправках є дефіцит палива. Про це на брифінгу заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

    «Щодо палива на заправках – спекулятивний високий попит, тому є дефіцит палива. Тепер вирішується, як ми вирішуватимемо ці питання. Тобто те, як і в якій кількості ми завозитимемо паливо на автозаправки. Проблема з паливом невелика є», – сказав радник глави Офісу президента.

    За його словами, крім підприємств, які зазнали прямого нападу збройних сил РФ, решта працює в режимі надзвичайної ситуації.

    «Банківський сектор працює у штатному режимі, введено ліміти до 100 тис. грн на зняття готівки. Кілька годин тому були часткові перебої з можливістю оплатити карткою, це все локальні прояви кібератак, які йдуть нашими галузями», – розповів Подоляк.

    Він наголосив, що в енергетиці все працює.

    «АЕС, ГЕС усі працюють у штатному режимі, там, безумовно, посилена охорона, але вона вже була посилена протягом кількох тижнів. Сьогодні там виставлено додаткову охорону. У нас немає сьогодні блекаутів поки жодних. Так само, як я й казав про інтернет та мобільний зв'язок. Все працює в штатному режимі з окремими навантаженнями, які є на окремих напрямках - ми намагаємося це все швидко влаштувати», – додав радник.

    За словами Подоляка, українські порти сьогодні закриті військовими.

    «Дороги – великі магістралі працюють у штатному режимі, є деяке навантаження у західному напрямку, – розповів він.

    Як повідомлялося, ДТЕК продовжує забезпечити сталу роботу української енергосистеми.

    Як відомо, російські окупанти прориваються в Київ: йдуть бої.

    До слова, Бровари обстріляли російські окупанти. Є загиблі та поранені.

    Нагадаємо, перед тим військові на Луганщині збили сьомий літак росіян. Також військові знищили два російських гвинтокрили біля Гостомеля

    Тим часом російські окупанти атакують Херсонщину: що відомо на даний момент (відео).

    Читайте також:
    Теги: енергетика бензин АЕС АЗС радник пальне дизельне пальне Михайло Подоляк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Банкова заявила про дефіцит палива на АЗС