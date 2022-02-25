Президент Польщі назвав бомбардування Києва очевидним актом терору

Президент України провів переговори з польським лідером та прем'єром Британії

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російські бомбардування Києва – це «очевидний акт терору». Про це він написав у Twitter після телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським.

«Я щойно розмовляв із Володимиром Зеленським. Ситуація у Києві дуже складна. Вранці росіяни почали бомбардувати місто. Дрони скидають бомби на житлові будинки. Люди вмирають. Це очевидний акт терору, спрямований на те, щоб зламати бойовий дух, але є велика рішучість захистити столицю», – написав Дуда.

Також президент України провів переговори з прем'єром Британії Борисом Джонсоном.

Провів перемовини з Прем'єр-міністром @BorisJohnson. Повідомив про перебіг оборони України. Про підступні обстріли Києва агресором. Сьогодні як ніколи потребує оборонної підтримки партнерів. Вимагаємо дієвої протидії РФ. Санкції мають бути ще більше посилені. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

До слова, диверсантів, які викрали авто і переодяглися у Києві в форму ЗСУ, знешкоджено.

Як відомо, військові підірвали під Києвом мости, щоб зупинити ворога (фото). Також повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.

Станом на ранок російські окупаційні війська перебувають поблизу Києва. Наразі можливим є захід противника у навколишні населені пункти на Київщині. Йдеться про Ворзель.

Генштаб Збройних сил України надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення. Зранку тактична група зі складу Сил оборони утримує аеродром в Гостомелі. 24 лютого за нього точилися запеклі бої, ЗСУ вдалося відвоювати об'єкт в російського повітряного десанту.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.