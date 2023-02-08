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НБУ закрив банк, який належав росіянину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
НБУ закрив банк, який належав росіянину
фото ілюстративне

Рішення віднести «Банк Форвард» до категорії проблемних НБУ ухвалив 24 листопада

Правління Національного банку України ухвалило рішення віднести  АТ «Банк Форвард» до категорії неплатоспроможних. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Зазначається, що Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, отже віднесення АТ «Банк Форвард» до категорії неплатоспроможних жодним чином не вплине на стабільність банківського сектору України. Відповідне рішення ухвалене у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку після віднесення його до категорії проблемних.

«Також, ураховуючи подальше суттєве й незворотне погіршення фінансового стану цього банку за відсутності дієвих заходів для його поліпшення та неможливість і недостатність запланованої капіталізації», – йдеться в повідомленні.

Рішення віднести банк до категорії проблемних НБУ ухвалив 24 листопада. Підставою стало встановлення факту здійснення ризикової діяльності за ознакою недостатності доходів банку, що створює в майбутньому ризик зменшення його регулятивного капіталу та порушення встановлених Національним банком економічних нормативів капіталу.

«З моменту віднесення банку до категорії проблемних його фінансовий стан суттєво погіршився, падіння капіталу продовжилося без перспектив його поліпшення. Це, зі свого боку, становить загрозу інтересам вкладників і кредиторів банку», – зазначили в фінустанові.

Зазначається, що кожен вкладник АТ «Банк Форвард» отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 січня 2023 року становить 1 535,6  млн грн.

Кінцевим бенефіціарним власником АТ «Банк Форвард» є громадянин РФ Рустам Таріко. Указом президента України в жовтні 2022 року уведено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким до Таріко застосовані персональні санкції.

Раніше повідомлялося, що Національний банк застосував до семи небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли його вчиненню

Теги: НБУ банк росіяни

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