Росіяни викрали з Кінбурнського півострова надгробну плиту козацького отамана

Сидір Білий – запорозький старшина, перший кошовий отаман Чорноморського козацького війська, командувач Чорноморської козацької флотилії, перший дворянський голова Херсонського повіту (1785–1787).

Упродовж 60-х років XVIII ст. він неодноразово виконував особисті доручення кошового отамана Петра Калнишевського.

Білий дбав про захист запорозьких прав та про повернення відібраних козацьких земель, разом із колишніми запорожцями будував флотилію, займався комплектуванням екіпажів та їхньою підготовкою. Брав активну участь у російсько-турецькій війні 1787-1792 років, флотилія під його командуванням провела кілька морських боїв з турецьким флотом в районі Дніпро-Бузького лиману.

Саме Білий збудував козацьку маневрену флотилію і вирішив долю Лиманської битви за Очаків, розбивши потужний флот османів.

У бою з турецькою флотилією під Очаковом 11 червня 1788 р. Білий зазнав смертельного поранення. Він похований у Кінбурзькій Олександрівській церкві.