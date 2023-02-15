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Росіяни викрали з Кінбурнського півострова надгробну плиту козацького отамана

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни викрали з Кінбурнського півострова надгробну плиту козацького отамана
фото: Ілля Зелінський/Facebook

Pагарбники мають намір вивезти надгробок у Краснодар

Російські загарбники викрали з Кінбурнського півострова надгробну плиту отамана Чорноморського козацтва Сидора Білого. Про це повідомив історик, очільник ГО «Бузький гард», командир взводу ЗСУ Ілля Зелінський.

«Викрали з Кінбурну надгробну плиту отамана Чорноморського козацтва – Сидора Білого. Надгробок першого отамана Чорноморського козацького війська було втрачено після численних військових баталій на півострові», – написав Зелінський.

Росіяни викрали з Кінбурнського півострова надгробну плиту козацького отамана фото 1

За його словами, загарбники мають намір вивезти надгробок у Краснодар. «Окупант продовжує привласнювати нашу історію та історичну спадщину України», – наголосив історик.

Сидір Білий – запорозький старшина, перший кошовий отаман Чорноморського козацького війська, командувач Чорноморської козацької флотилії, перший дворянський голова Херсонського повіту (1785–1787).

Упродовж 60-х років XVIII ст. він неодноразово виконував особисті доручення кошового отамана Петра Калнишевського.

Білий дбав про захист запорозьких прав та про повернення відібраних козацьких земель, разом із колишніми запорожцями будував флотилію, займався комплектуванням екіпажів та їхньою підготовкою. Брав активну участь у російсько-турецькій війні 1787-1792 років, флотилія під його командуванням провела кілька морських боїв з турецьким флотом в районі Дніпро-Бузького лиману.

Саме Білий збудував козацьку маневрену флотилію і вирішив долю Лиманської битви за Очаків, розбивши потужний флот османів.

У бою з турецькою флотилією під Очаковом 11 червня 1788 р. Білий зазнав смертельного поранення. Він похований у Кінбурзькій Олександрівській церкві.

Нагадаємо, окупанти вкрали з Маріупольського художнього музею картини Куїнджі та Айвазовського. Раніше росіяни викрали скіфське золото з музею окупованого Мелітополя

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Теги: викрадення росіяни поранення золото Facebook сміття Дніпро окупанти

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Росіяни викрали з Кінбурнського півострова надгробну плиту козацького отамана
Росіяни викрали з Кінбурнського півострова надгробну плиту козацького отамана
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