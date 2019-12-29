Національний банк України погодив зміну тарифів на переказ коштів



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Нацбанк впроваджує нові тарифи на послуги системи електронних платежів

Змінюються не лише розміри тарифів, але й філософія їх формування, пояснили в НБУ

Національний банк України із 24 березня 2020 року впроваджує нові тарифи на послуги системи електронних платежів (СЕП).

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Нові тарифи на послуги СЕП Національний банк впровадить із 24 березня 2020 року відповідно до постанови Правління Національного банку України від 27 грудня 2019 року № 160», - йдеться в повідомленні.

Як зазначив директор департаменту інформаційних технологій Національного банку Володимир Нагорнюк, змінюються не просто розміри тарифів, але й філософія їх формування.

«Якщо cьогодні учасник СЕП сплачує за шість окремих послуг, і його загальні затрати головним чином залежать від часу оброблення платежу банком, то нова тарифна політика стане для клієнтів СЕП значно простішою, а вартість послуги залежатиме від обсягу переказів, що необхідно здійснити клієнтові», - сказав Нагорнюк.

У НБУ інформують, що тарифи СЕП наразі є найнижчими в світі для подібних систем, а Нацбанк, зважаючи на важливість розрахунків через СЕП для економіки України, не переглядав їх із 2006 року.

Так, у 2020 році Нацбанк скасує щомісячну плату за супроводження програмного забезпечення АРМ-НБУ, за обслуговування опосередкованих учасників СЕП, за підключення до СЕП, застосування часових інтервалів та відповідних їм корегувальних коефіцієнтів за оброблення електронних розрахункових документів, згідно з якими оплата становить 0,35 грн – з 9.00 до 16.00; 0,51 грн – з 16.00 до 19.00; 1,02 грн - після 19.00.

Також НБУ впровадить тарифи лише на дві послуги - абонентське обслуговування замовника в СЕП та оброблення електронних розрахункових документів і електронних розрахункових повідомлень замовника в СЕП, що залежатиме від суми платежу.

Нагорнюк пояснив, що для переважної більшості клієнтів виконання платежів через СЕП фактично не здорожчає. Оскільки платежі в СЕП на суму до 5 000 грн становлять понад 75% від обсягу всіх платежів, то для ¾ усіх платежів тариф не зміниться.