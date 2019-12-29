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    Економіка та фінанси

    Нацбанк встановив курс гривні на новорічні свята

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    Нацбанк встановив курс гривні на новорічні свята

    З 28 грудня по 7 січня НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 23,6862 грн за $1

    Національний банк України встановив курс гривні на новорічно-різдвяні свята на рівні 23,6862 грн за $1

    Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

    З 28 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 23,6862 грн за $1.

    Курс гривні до євро встановлено на рівні 26,4220 грн.

    До слова, з початку року держбюджет недоотримав 51 млрд через зміцнення гривні.

    Нагадаємо, міністр економіки розкритикував Нацбанк за сильну гривню.

    Раніше у Нацбанку назвали причини стрімкого зниження облікової ставки.

    Як повідомлялося, протягом найближчого тижня курс американського долара в Україні продовжить знижуватися.

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