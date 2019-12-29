Нацбанк встановив курс гривні на новорічні свята



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З 28 грудня по 7 січня НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 23,6862 грн за $1

Національний банк України встановив курс гривні на новорічно-різдвяні свята на рівні 23,6862 грн за $1

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

З 28 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 23,6862 грн за $1.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 26,4220 грн.

До слова, з початку року держбюджет недоотримав 51 млрд через зміцнення гривні.

Нагадаємо, міністр економіки розкритикував Нацбанк за сильну гривню.

Раніше у Нацбанку назвали причини стрімкого зниження облікової ставки.

Як повідомлялося, протягом найближчого тижня курс американського долара в Україні продовжить знижуватися.