Британія закликала західних партнерів шукати альтернативу російському газу

Велика Британія та її союзники повинні працювати над пошуком альтернатив російському газу

У Великобританії вважають, що використання дешевих джерел енергії в довгостроковій перспективі завдають шкоди демократії

Велика Британія і її союзники повинні працювати над пошуком альтернатив постачанням газу з Росії. Про це заявила голова британського міністерства закордонних справ Елізабет Трасс, повідомляє Associated Press.

За її словами, вона планує працювати з партнерами, «щоб переконатися, що у вільних демократичних країн є можливість отримати альтернативу російським поставкам газу».

«Країни вільного світу ухвалювали короткострокові рішення, щоб отримати дешеві джерела енергії, доступне фінансування. Однак такі кроки в довгостроковій перспективі завдають шкоди свободі та демократії. Ми не можемо знову повторити цю помилку», – додала Трас.

Нагадаємо, за дев’ять місяців 2021 року НАК «Нафтогаз України» отримала 4,37 млрд грн збитків – це майже у чотири рази менше, ніж за відповідний період попереднього року.

До слова, напередодні було знижено ціну газу для 350 тис. домогосподарств в Україні.

Також повідомлялося, що тариф на доставку газу збираються підняти: скільки доведеться платити.

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А представник Нацбанку озвучив прогноз, коли зростуть тарифи на газ.

Як відомо, через намір газопостачальних компаній підняти тариф на розподіл газу почали відбуватися акції протесту. Наприклад, у Житомирі протестували біля офісу акціонерного товариства «Житомиргаз». Компанія начебто має намір підняти тариф на розподіл газу в 2,5 раза.