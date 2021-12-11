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    Британія закликала західних партнерів шукати альтернативу російському газу

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    Велика Британія та її союзники повинні працювати над пошуком альтернатив російському газу - Британія закликала західних партнерів шукати альтернативу російському газу
    Велика Британія та її союзники повинні працювати над пошуком альтернатив російському газу
    Фото з відкритих джерел

    У Великобританії вважають, що використання дешевих джерел енергії в довгостроковій перспективі завдають шкоди демократії

    Велика Британія і її союзники повинні працювати над пошуком альтернатив постачанням газу з Росії. Про це заявила голова британського міністерства закордонних справ Елізабет Трасс, повідомляє Associated Press.

    За її словами, вона планує працювати з партнерами, «щоб переконатися, що у вільних демократичних країн є можливість отримати альтернативу російським поставкам газу».

    «Країни вільного світу ухвалювали короткострокові рішення, щоб отримати дешеві джерела енергії, доступне фінансування. Однак такі кроки в довгостроковій перспективі завдають шкоди свободі та демократії. Ми не можемо знову повторити цю помилку», – додала Трас.

    Нагадаємо, за дев’ять місяців 2021 року НАК «Нафтогаз України» отримала 4,37 млрд грн збитків – це майже у чотири рази менше, ніж за відповідний період попереднього року.

    До слова, напередодні було знижено ціну газу для 350 тис. домогосподарств в Україні.

    Також повідомлялося, що тариф на доставку газу збираються підняти: скільки доведеться платити.

    Ще Вітренко спрогнозував, коли в Україні можуть суттєво знизитися ціни на газ.

    А представник Нацбанку озвучив прогноз, коли зростуть тарифи на газ.

    Як відомо, через намір газопостачальних компаній підняти тариф на розподіл газу почали відбуватися акції протесту. Наприклад, у Житомирі протестували біля офісу акціонерного товариства «Житомиргаз». Компанія начебто має намір підняти тариф на розподіл газу в 2,5 раза.

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    Теги: газ тарифи Велика Британія фінансування
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    Британія закликала західних партнерів шукати альтернативу російському газу