Росія скоротила поставки газу в ЄС на 25%, – єврокомісар

З Норвегії та Алжиру ЄС отримує газ у повному обсязі

Єврокомісар з енергетики Паоло Джентілоні повідомив, що у жовтні-листопаді поточного року Росія скоротила постачання газу в Європейський Союз на 25% у порівнянні з минулим роком. Про це Джентілоні заявив під час конференції«Середземноморські діалоги».

Джентілоні зазначив, що з Норвегії та Алжиру ЄС отримує газ у повному обсязі.

«Постачання газу з РФ у жовтні та листопаді скоротилися на 25%… у порівнянні з аналогічним періодом минулого року», – сказав Джентілоні.

За його словами, така ситуація з транзитом газу є відмінною від інших країн, які постачають блакитне паливо в повному обсязі.

Раніше «Нафтогаз» назвав категорію споживачів, які з 1 грудня платитимуть за газ більше 30 грн за куб.

Також представник Нацбанку озвучив прогноз, коли зростуть тарифи на газ.

Зазначимо, тарифи на доставку газу найближчим часом можуть змінитися.

Як відомо, через намір газопостачальних компаній підняти тариф на розподіл газу почали відбуватися акції протесту. Так, у Житомирі протестували біля офісу акціонерного товариства «Житомиргаз». Компанія начебто має намір підняти тариф на розподіл газу в 2,5 раза.