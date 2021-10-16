Росія запропонувала союзній Сербії газ по $790

Така ціна – втричі більше, ніж домовлено раніше

Сербський президент невдоволений запропонованою «Газпромом» ціною

Сербія та Росія проводять перемовини щодо укладення нового газового контракту. Країна-агресор пропонує союзникам платити за блакитне паливо по 790 доларів за тисячу кубометрів. Про це пише B92.

В ефірі телеканалу TV Prva повідомив сербський президент Александр Вучич висловив невдоволення запропонованою «Газпромом» ціною.

«Росіяни сказали, щоб ціну розрахувати на 70% по біржовій вартості і на 30% по нафтовій формулі, тобто 790 доларів замість 270 доларів, які ми зараз платимо 100% за нафтовою формулою», – розповів політик.

За його словами, Сербія пропонує, щоб ціна розраховувалась на 70% за нафтовою формулою і на 30% за біржовою вартістю.

«Це буде 510 доларів, але ми не можемо і за це заплатити. Я попрошу, щоб ціна залишалася повністю за нафтовою формулою принаймні до кінця опалювального сезону», – продовжив глава Сербії.

Нинішній договір, за яким Белград отримує від Москви газ по 270 доларів за тисячу кубометрів, діє до кінця 2021 року.

Нагадаємо, Росія шантажує Європу повторенням енергетичної кризи.

Також промисловий сектор Європи почав скорочувати попит на природний газ.

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