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    Економіка та фінанси

    В Європі зросла ціна газу: котирування повернулися до показників жовтня

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    Котирування січневих контрактів газу 13 грудня сягнули $1386,4 за кубометр блакитного палива - В Європі зросла ціна газу: котирування повернулися до показників жовтня
    Котирування січневих контрактів газу 13 грудня сягнули $1386,4 за кубометр блакитного палива
    колаж з відкритих джерел

    Ціни на газ у Європі зросли до майже $1400 за куб

    Ціни на газ у Європі зросли до майже $1400 за кубометр, попереднього разу така ціна була у жовтні. Це випливає з даних лондонської біржі ICE.

    Котирування січневих контрактів 13 грудня сягнули $1386,4 за кубометр газу (€116,4 за МВт-год). Згодом ціни дещо ослабли й зменшилися до $1369,5 за куб ($115 за МВт-год).

    Таким чином, добова зміна ціни становить 8,7%. Торги у п’ятницю, 10 грудня, завершилися на рівні $1260,19 за куб (€105,8 МВт-год).

    До слова, Лукашенко пригрозив Європі перекрити газ.

    Напередодні стало відомо, що Німеччина відмовляється сертифікувати «Північний потік-2».

    Натомість Австрія закликала ЄС ввести в експлуатацію «Північний потік-2».

    Також нагадаємо, що новий канцлер Німеччини пригрозив Путіну проблемами з «Північним потоком-2».

    Як відомо, Німеччина забороняє запускати «Північний потік-2» без сертифікації. Також експерт з енергетики заявив, що «Північний потік-2» точно не запустять узимку.

    Нагадаємо, 16 листопада німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації газопроводу «Північний потік-2». Для її відновлення необхідне створення компанії-оператора газопроводу відповідно до законодавства ФРН.

    Також стало відомо, що німецький регулятор допустив Україну до сертифікації «Північного потоку-2».

    Теги: енергетика газ Європа аукціон
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    В Європі зросла ціна газу: котирування повернулися до показників жовтня