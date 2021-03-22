НКРЕКП створила всі умови для грабунку «Енергоатома», – нардеп

Кучеренко стверджує, що схеми НКРЕКП призвели до колосальних збитків державних «Центренерго» та «Енергоатому»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послу (НКРЕКП) власноручно створила всі умови для разграбунку державної компанії «Енергоатом» вузьким колом наближених до керівництва комісії трейдерів.

Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко в ефірі телеканалу «Обозреватель».

«У нас склалася така дивна ситуація, коли в нас є геніальний орган під назвою НКРЕКП. Такий «гіпер-» і «супернезалежний» орган. І він не перед ким не звітує і сам себе контролює по дотриманню цих правил. І якось так сталося, дивна річ, що за останні півтора роки величезні маніпуляції – маніпуляції внутрішні, пов’язані зі спекуляціями на внутрішньому ринку», – заявив Кучеренко.

Нардеп додав, що схеми НКРЕКП призвели до колосальних збитків державних «Центренерго» та «Енергоатому». Зокрема НАЕК закінчив 2020 рік з рекордним збитком 5 млрд грн.

«Якісь посередники купують їх електроенергію задешево, а перепродають з дуже великою маржею. Маржа є у всьому світі, але якщо вона є 2-3%, то це зрозуміло, но вона ж не може бути 30-40-50%», – додав нардеп.

Нагадаємо, з 2020 року на ринку активізувалися так звані схеми «торгівлі повітрям», збитки від яких щомісяця сягали 1 млрд грн. За даними тимчасової слідчої комісії, автором схем виступила НКРЕКП, яка свідомо переписала правила роботи ринку в угоду трейдерам-спекулянтам.