Офіс Президента має розібратися з корупцією в керівництві НКРЕКП, – нардеп

За даними ТСК Ради НКРЕКП відповідальна за кризу в енергетичній галузі 2019-2020 років

Президент Володимир Зеленський має негайно розібратися з корупційними схемами в керівництві Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це заявив народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко.

«Чекаємо від Шмигаля негайної заборони імпорту, а від президента - аналогічної реакції щодо корупційних зловживань в НКРЕКП і інших топ-чиновників, відповідальних за енергетичний сектор», – зазначив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Раніше нардеп Наливайченко з посиланням на дані ТСК повідомив про відкриття Службою безпеки України розслідування за фактом махінацій компанії голови НКРЕКП Валерія Тарасюка на тендерах комунального підприємства «Київсвітло».

За даними ТСК, розслідування стосується привласнення 132 млн грн на тендерах по ремонту вуличного освітлення.

Нагадаємо, за даними тимчасової слідчої комісії саме НКРЕКП відповідальна за кризу в енергетичній галузі 2019-2020 років, яка призвела до рекордних збитків державних компанії «Енергоатом» і «Укренерго», а також зупинки 95% вугільних шахт навесні 2020 року.