Нове керівництво «Укрзалізниці» повернуло у компанію людей із орбіти екскерівника Кравцова – ЗМІ

Кравцова було звільнено з «Укрзалізниці» у 2020 році

«Управлінська вертикаль в «Укрзалізниці» насичена кадрами з сумнівною біографією», – Каспрук

Відтоді, як на посаду голови Укрзалізниці у серпні призначили нове керівництво, почався процес повернення у компанію посадовців, які керували компанією за часів Євгена Кравцова – колишнього начальника залізниці. Про це написав голова ГО «Промислово-підприємницька спілка» Володимир Каспрук для «Апостроф».

Як відомо, звільненню Кравцова у 2020 році передувало визнання зриву плану реструктуризації компанії та провалу лібералізації ринку локомотивної тяги, а також корупційні скандали навколо ««Укрзалізниці»». Проте, як тільки на залізницю прийшло нове керівництво, почали повертатися менеджери, які були звільнені після відходу Кравцова від справ.

«У підсумку, нині управлінська вертикаль в «Укрзалізниці», а особливо її середня ланка, знову насичена кадрами з сумнівною біографією, які походять з орбіти ексголови правління компанії Кравцова», – пише експерт.

Серед таких людей, до прикладу, – Наталія Запольська, яка була заступником директора Департаменту персоналу та кадрової політики за часів Кравцова, а потім була звільнена. Вже у вересні 2021 року вона повернулася до «Укрзалізниці» і пішла на підвищення: стала директором Департаменту персоналу та кадрової політики. Знаходиться в дружніх відносинах і обмінюється інформацією з іншою експомічницею Євгена Кравцова Валерією Сироватською, пише експерт.

Також до компанії повернувся Вячеслав Єрьомін, який у Кравцова був операційним директором. Наразі він – виконуючий обов'язки директора з комерційної роботи та логістики і радник голови «Укрзалізниці».

Повернувся до «Укрзалізниці» й Андрій Букін, який був заступником директора філії «Південно-західна залізниця» під час каденції Кравцова. Зараз він – виконуючий обов'язки директора цієї ж філії. До речі, брат Андрія – Павло Букін, займав посаду голови державного концерну «Укроборонпром».

Нагадав Каспрук також і про повернення до «Укразлізниці» Олександра Красноштана. У Кравцова він був директором департаменту організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень. Новий керівник «Укразлізниці» повернув його у якості начальника служби приміських пасажирських перевезень. Саме він, за інформацією експерта, лобіює проєкт City Express та купівлю поїздів Stadler.

«Бандурко Ганна – ще одна особа, яку можна назвати «мастодонтом» схем «Укрзалізниці». Бандурко очолювала і очолює Філію «Центр сервісного забезпечення» «Укрзалізниці». Вона також входить у перелік осіб, що були відсторонені з посад навесні 2021 року, проте повернулися на посади після призначення нового керівництва», – пише Каспрук.

За його даними, за час роботи в «Укрзалізниці» Бандурко запам’яталася громадськості та експертам оголошенням численних тендерів, які призвели до багатомільйонних переплат.

«Так, Філія «Центр сервісного забезпечення» закуповувала подарункові набори для першокласників з переплатою у 2 млн грн, у підприємств з ознаками фіктивності, та неодноразово переплачувала на тендерах з закупівлі форменого одягу для співробітників», – написав Каспрук.

Як відомо, Укрзалізниця оголосила тендер на закупівлю 80 швейцарських потягів Shtadler, вартістю 31,5 млрд грн. Таким чином, ціна закупівлі – €12,5 млн за один потяг, і вона завищена від ринкової на 40%. Так, електропотяги Shtadler Німеччина купувала удвічі дешевше – за €6,3 млн, а Польща – за 7,5 млн. Таким чином, схема принесе мінімум €4 млн «відкату» з кожного потягу, разом – €300 млн.

Нагадаємо, за даними ТСК по «Укрзалізниці», корупція на закупівлях у «Укрзалізниці» складає мінімум 8 млрд грн щороку. Тобто, щогодини з компанії крадуть 1 млн грн. Єдиний шлях викорінити корупцію у компанії – провести реформу, яку вимагає від України ЄС, та розділити компанію на функціональні вертикалі, підсумували у ТСК.