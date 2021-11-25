Списання вантажних вагонів за віком заганяє «Укрзалізницю» в мільярдні борги – експерт

«В США та ЄС списують вагони тоді, коли належний ремонт стає неможливим або фінансово недоцільним», – Соколов

Проєкт Міністерства інфраструктури щодо обмеження експлуатації вантажних вагонів за віком вимиває кошти з реального сектору економіки, заганяє Укрзалізницю у багатомільярдні борги та порушує європейські зобов’язання України, тому не може бути ухвалений у нинішній редакції. Про це написав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Михайло Соколов у своїй колонці для Економічної правди.

Те, що парк вантажних вагонів потрібно оновлювати, зрозуміло, підкреслив він. Однак для цього варто скористатися світовим досвідом.

«В США та країнах ЄС практикують інший підхід: контролюють технічний стан вагонів. А списують їх тоді, коли належний ремонт стає технічно неможливим або фінансово недоцільним», – пояснив він.

На його переконання, в «Укрзалізниці» є інші нагальні проблеми, вирішення яких потребує фінансування. І передусім це стан залізничних колій. За інформацією «Укрзалізниці», наразі капітального ремонту потребує 25% головних залізничних колій, а реконструкції – ще 10%. Проте за 9 місяців 2021 року було відремонтовано та реконструйовано менше 1% від загальної довжини головних колій. Також на 96% зношений локомотивний парк. Але грошей на оновлення у компанії немає.

«Економічний стан «Укрзалізниці» жахливий. За перше півріччя 2021 року її збиток склав 1,4 млрд грн, накопичений збиток досяг 51 млрд грн, а обсяг залучених кредитів – 34,8 млрд грн», – вказує експерт.

Якщо купувати нові вагони за рахунок кредитів під 12% річних, як це пропонує «Укрзалізниця», то це обійдеться «Укрзалізниці» в 3 млрд збитків щороку, порахував Соколов.

«Така оборудка принесе «Укрзалізниці» мінімум 6% збитку від суми залучених коштів. При розмірі кредиту у 50 млрд грн – це 3 млрд грн на рік. Про ремонт колій і купівлю нових локомотивів доведеться забути надовго – як мінімум, доки держава не погасить борги «Укрзалізниці» за рахунок усіх українців. А це означає ще одну неминучу кризу через аварійний стан колій та локомотивів», – наголосив Соколов.

Крім того, він нагадав, що Україна має зобов’язання, взяті в рамках Угоди про асоціацію з ЄС: згідно з ними, «Укрзалізницю» мають розділити на оператора інфраструктури, який залишиться державним, та операторів перевезень, які мають бути приватними.

«Або в МІУ вирішили відмовитися від наших єврозобов’язань, або нам пропонують за державний кошт створити величезний парк нових вагонів, які практично відразу будуть приватизовані. А хто на цьому збагатиться, – це питання, відповіді на яке поки немає», – резюмував Соколов.

Як відомо, МІУ в рамках проекту «Велико будівництво на УЗ» ініціювало списання вантажних вагонів за віком, і будівництва нових на українських вагонобудівних заводах. Вартість проекту становить понад 100 мільярдів гривень. Проти списання вагонів виступили понад 200 українських компаній та асоціацій: вони підписали «Антимеморандум» і закликали владу не допустити списання вагонів, адже через цей проєкт бізнес та УЗ втратять мільярди, а зароблять на ньому лише декілька людей-власників вагонобудівних заводів.

Раніше народний депутат, член ТСК по УЗ Костянтин Бондарєв направив депутатське звернення до голови ТСК по УЗ Юлії Гришиної з проханням розглянути ініціативу щодо списання вагонів на черговому засіданні ТСК, адже цей проєкт МІУ може нанести УЗ колосальних збитків, та поставити під загрозу існування стратегічного підприємства.