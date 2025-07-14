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Нові податки на надра? Виконавча директорка Асоціації видобувників б'є на сполох

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Нові податки на надра? Виконавча директорка Асоціації видобувників б'є на сполох
Отримання першого доходу від розробки родовища може відбутися аж через 10-15 років
фото: depositphotos.com

Нові податки на добувний бізнес унеможливлять притік інвестицій в українські надра – Оринчак

Податковий комітет Верховної Ради запропонував вдвічі підняти земельний податок для гірничодобувних підприємств, та дозволити позасудове припинення спецдозволів на надрокористування через борги від 3000 грн. Така ініціатива зводить нанівець усі ініціативи по розвитку галузі, а також унеможливлює притік інвестицій в розробку українських надр. Про це заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак.

«І учасники бізнесу, і стейкхолдери з боку держави, вбачають в цьому величезний ризик для розвитку галузі. З 2019 року ми почали змінювати правила, до нас почали приглядатися навіть непрофільні інвестори. Але це довготриваюча історія, капіталоємна, і вона на роки. Нові податки просто зривають домовленості з Європейським Союзом. Ми недоотримаємо кошти по Ukraine Facility Plan – адже ні європейці, ні американці, чесно кажучи, не зрозуміють, чому за 3 тис. грн боргу можуть просто забрати ліцензію на родовище, у яке ти проінвестував», – зауважила Оринчак.

Вона підкреслила, що отримання першого доходу від розробки родовища може відбутися аж через 10-15 років. Тож якщо за 3 тисячі боргу держава буде анулювати спецдозвіл, то це фактично може призвести до рейдерства.

«Днями пройшла Recovery Conference в Римі (Конференція по відновленню України – ред.), ми там закладаємо нове підґрунтя для розвитку інвестицій. Але якщо ми дамо поштовх таким змінам до закону, ніяких інвестицій ми не отримаємо, ніхто сюди й дивитися не буде», – резюмувала Оринчак.  

Раніше у Європейській бізнес Асоціації (EBA) заявили, що підвищення земельного податку для гірничодобувних підприємств та позасудове припинення спецдозволів на надрокористування матимуть вкрай негативні наслідки для видобувної галузі та відкривають шляхи до корупційних зловживань.

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Теги: податки бізнес родовище

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