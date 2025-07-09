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Історичний рекорд. Капіталізація Nvidia сягнула $4 трлн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Історичний рекорд. Капіталізація Nvidia сягнула $4 трлн
Nvidia становить 7,5% індексу S&P 500
фото з відкритих джерел

У 2025 році акції компанії зросли більш ніж на 20%, а з початку 2023 року – більш ніж на 1000%

Nvidia Corp. стала першою компанією в історії, яка досягла ринкової оцінки в $4 трлн, закріпивши свій статус лідера на світовому фінансовому ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що сьогодні, 9 липня, акції компанії підскочили на 2,8% до $164,42. У 2025 році акції компанії зросли більш ніж на 20%, а з початку 2023 року – більш ніж на 1000%. Зараз на Nvidia припадає 7,5% індексу S&P 500, що є майже найвищим показником за всю історію.

Як пише агентство, останнім каталізатором зростання акцій стали зобов'язання найбільших клієнтів Nvidia щодо витрат на штучний інтелект. Це свідчить про те, що попит на її обчислювальні системи залишається високим. До них відносяться технологічні гіганти Microsoft Corp., Meta Platforms Inc., Amazon.com Inc. і Alphabet Inc., які, за середніми оцінками аналітиків, зібраними Bloomberg, витратять близько $350 млрд на капітальні витрати в найближчі фінансові роки, в порівнянні з $310 млрд в поточному році. На ці компанії припадає понад 40% доходу Nvidia.

За словами президента Mahoney Asset Management Кена Махоні, наступним каталізатором, який може підняти акції Nvidia ще вище, є майбутній сезон звітності. «Ми побачимо, чи збирається компанія перевершити і підвищити прогнозні показники, як це часто буває», – сказав він. Він додав, що оцінка Nvidia зараз також нижче середнього десятирічного показника, що свідчить про те, що компанії є куди рости. Вартість акцій приблизно в 33 рази перевищує форвардні прибутки.

Існує лише кілька компаній, які навіть віддалено наближаються до статусу Nvidia з капіталізацією в $4 трлн. Microsoft оцінюється приблизно в $3,7 трлн, а Apple Inc. може похвалитися оцінкою в $3,1 трлн.

Нагадаємо, американська технологічна компанія Nvidia, яка контролює близько 80% ринку високопродуктивних чипів штучного інтелекту, торік стала найдорожчою компанією у світі.

До слова, американська технологічна компанія Nvidia оголосила про роботу спільно з партнерами над проєктуванням і будівництвом заводів, які вперше будуть виробляти суперкомп’ютери Nvidia зі штучним інтелектом повністю в США.

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Теги: бізнес

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