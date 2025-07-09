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Metinvest Digital увійшов до топ-10 найбільших IT-компаній українського бізнесу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Metinvest Digital увійшов до топ-10 найбільших IT-компаній українського бізнесу

IT-дочка Метінвесту Ахметова увійшла до десятки найбільших в Україні за версією Forbes

Партнер із цифрової трансформації Групи Метінвест, компанія Metinvest Digital, увійшла до десяти найбільших дочірніх IT-компаній українського бізнесу за версією Forbes Ukraine. IT-дочки – це виділені в окрему компанію IT-відділи компаній. Вони переважно відповідають за внутрішню цифровізацію бізнесу.

Лонгліст компаній-учасників сформовали на основі рейтингів Forbes Ukraine «30 чемпіонів диджиталізації» та «202 найбільші компанії». А до десятки найбільших увійшли компанії з найбільшим виторгом у 2024 році, згідно з YouControl.

За даними видання, сукупний виторг 10 IT-дочок найбільших українських компаній у 2024-му становить 7 млрд грн ($174 млн). У доларовому еквіваленті це на 160% більше, ніж у довоєнному 2021-му і на 49% більше, ніж у 2023-му.

До десятки найбільших увійшли Modus X (материнська компанія ДТЕК), Nova Digital, Kyivstar.Tech, TemaBit (Fozzy Group), «Нафтогаз цифрові технології», IT SmartFlex (Vodafone), Kernel Digital, Mint Innovations (Modern Expo), Foxteam Digital («Фокстрот»).

Metinvest Digital посів четверте місце в рейтингу. Компанія заснована у 2018 році та налічує більше 800 працівників. Для Групи Метінвест компанія розробила систему моніторингу за безпекою на виробництві SPAIS, софт для оброблення документів myOCR, корпоративну платформу Application Warehouse для автоматизації бізнес-процесів тощо.

«У першій половині року ми реалізували понад 30 проєктів – як на підприємствах Метінвесту, так і для зовнішніх клієнтів», – повідомили в компанії на запит Forbes.

Нагадаємо, Metinvest Digital нещодавно реалізував для компанії рішення на основі комп’ютерного зору для контролю якості напівфабрикатів у реальному часі. Це стало для компанії справжнім проривом: система автоматично виявляє дефекти під час виробництва слябів: підказує оператору, де і який саме дефект знайдено, і допомагає правильно обрізати матеріал.

Теги: бізнес технології

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