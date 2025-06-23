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На Київщині викрито підприємство, яке ухилилось від сплати понад 21 млн грн податків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині викрито підприємство, яке ухилилось від сплати понад 21 млн грн податків
Керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення
фото: Бюол економічної безпеки України

Бюро економічної безпеки виявило, що приватне підприємство впродовж тривалого періоду умисно ухилялось від сплати податку на додану вартість

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області повідомили про підозру керівнику підприємства за фактом ухилення від сплати податків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу БЕБ.

Бюро економічної безпеки виявило, що приватне підприємство впродовж тривалого періоду умисно ухилялось від сплати податку на додану вартість. Компанія надавала державним та комунальним установам послуги з ремонту житлових споруд та прибудинкових територій. Однак після отримання бюджетних коштів  не відображали господарські операції в податковій звітності.

«В результаті ухилення від сплати податку на додану вартість сума завданих державі збитків склала понад 21 млн грн, що також підтверджується висновком судово-економічної експертизи», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, досудове розслідування розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями Територіального управління БЕБ у Київській області.

Наразі керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів).  

Крім того, ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва накладено арешт на майно підозрюваного та обрано запобіжний захід у вигляді застави на суму 5 млн грн. Досудове розслідування триває.  

Нагадаємо, голові «Полтаваобленерго», його заступнику та фінансовому директору детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру за організацію схеми ухилення від сплати податку. Слідство встановило, що для того, щоб зменшити податкові зобов'язання, посадовці використали фіктивне підприємство, аби провести безтоварну операцію нібито із закупівлі трансформаторів на суму 274,9 млн грн.  

Раніше детективи Бюро економічної безпеки України ліквідували конвертаційний центр на Київщині. До його складу входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків.

Теги: податки арешт розслідування послуги майно Бюро економічної безпеки України

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