Київ і Лейпциг підписали Меморандум про співпрацю в галузі підприємництва

Підписання Меморандуму відбулося за участі представників Київської міської державної адміністрації, мерії Лейпцига, підприємницьких асоціацій обох міст і міжнародних експертів

Співпраця з Лейпцигом є частиною системної міжнародної стратегії Києва щодо післявоєнного економічного відновлення

Столиця України підписала Меморандум про співпрацю з німецьким містом Лейпциг у сфері підтримки підприємництва, інноваційного розвитку та економічної відбудови. Документ передбачає спільні зусилля у відновленні малого та середнього бізнесу, обміні досвідом у сфері цифрової економіки, сталого виробництва, логістики та розвитку індустріальних парків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що підписання Меморандуму відбулося за участі представників Київської міської державної адміністрації, мерії Лейпцига, підприємницьких асоціацій обох міст і міжнародних експертів.

Ключові напрями співпраці:

сприяння відновленню бізнесу в Києві та залучення інвестицій;

спільні програми бізнес-інкубації та акселерації стартапів;

розвиток екологічного підприємництва та кругової економіки;

цифрова трансформація та автоматизація малого бізнесу;

проведення бізнес-форумів, виставок, навчальних програм.

«Реалізація положень Меморандуму дозволить київським підприємцям отримати доступ до нових ринків, інструментів фінансування, навчальних програм і технологій. Уже найближчим часом заплановано старт першого пілотного проєкту – Київсько-Лейпцизької школи бізнесу для молодих підприємців», – йдеться у повідомленні.

Співпраця з Лейпцигом є частиною системної міжнародної стратегії Києва щодо післявоєнного економічного відновлення, розвитку підприємницького середовища та інтеграції в європейську економічну спільноту, наголосили у КМДа.

Нагадаємо, Київ та Берлін підписали угоду про партнерство двох міст. Як зазначив мер Києва, він обговорив із Вегнером подальшу допомогу та передачу Берліном Києву міських автобусів та комунальної техніки. А також – сприяння німецької столиці у створенні Києвом муніципального центру протезування для військових.