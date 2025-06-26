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Українці заснували у Польщі понад 10 тис. компаній за рік: найпопулярніші сфери

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Українці заснували у Польщі понад 10 тис. компаній за рік: найпопулярніші сфери
Майже 80% активного бізнесу, зареєстрованого іноземцями в Польщі за перший квартал цього року, керують громадяни України
фото із відкритих джерел

Найбільше компаній українці відкривають у галузі будівництва

Із січня по квітень 2025 року іноземці створили в Польщі 13,7 тисячі індивідуальних підприємців (ФОП або JDG – у Польщі). Серед них більшість – складають українці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польське видання Вiznes.Іnteria. 

Майже 80% активного бізнесу, зареєстрованого іноземцями в Польщі за перший квартал цього року, керують громадяни України. Для порівняння на другому місці – 7% ФОПів-іноземців – підприємці з білоруським громадянством. Загалом ФОП-іноземці, створені цього року в Польщі за країнами походження та домінуючими галузями (січень-квітень 2025 року) розподіляються наступним чином:

Українці заснували у Польщі понад 10 тис. компаній за рік: найпопулярніші сфери фото 1

Серед компаній, зареєстрованих іноземцями в Польщі у 2025 році, 22% пов'язані з будівництвом, 15% надають телекомунікаційні та інформаційні послуги, а 11% займаються іншими видами діяльності у сфері послуг. Роком раніше домінуючими секторами були: інформація та зв'язок (23%), будівництво (19%) та інші види діяльності у сфері послуг (10%).

Будівництво є однією з найпопулярніших галузей серед компаній, зареєстрованих іноземцями. Згідно з аналізом Польського економічного інституту, будівництво домінує серед компаній, заснованих українцями (26%) та румунами (32%). Професійна, наукова та технічна діяльність – це галузь, яка домінує серед білоруських, німецьких, російських, італійських, британських, американських та французьких компаній.

Серед українських, білоруських, британських та французьких компаній значну частку мають суб'єкти, що займаються телекомунікаціями та інформаційними послугами. Освіта, у свою чергу, є галуззю, яку часто обирають громадяни Сполучених Штатів. Торгівля є однією з двох галузей, які найчастіше обирають німці.

Нагадаємо, українка нелегально працевлаштувала понад сто іноземців у Польщі.  113 іноземців працювали нелегально в компанії, якою керувала громадянка України. Зазначається, що агенція знаходилася в Ольштинському повіті. Жінка направляла іноземних працівників на виробничі та сервісні підприємства по всій Польщі.

До слова, у першому кварталі 2025 року Польща опинилася серед лідерів Європейського Союзу за темпами зростання витрат на оплату праці. Згідно з даними Євростату, погодинні витрати на робочу силу зросли на 11,2% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Це суттєво перевищує середній показник по ЄС, який становив 4,1%.

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Теги: Польща бізнес іноземці українці

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