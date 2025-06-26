У Британії рекордна кількість людей опинилася на межі бідності

Понад чверть респондентів стверджує, що їм важко звести кінці з кінцями

Зростання цін та повільне підвищення зарплат останніми роками поставили фінанси багатьох людей у ​​Британії у скрутне становище. Рекордні 26% респондентів кажуть, що їм важко звести кінці з кінцями. Про це свідчить звіт Національного центру соціальних досліджень (British Social Attitudes), який наводить Sky News, повідомляє «Главком».

Згідно з дослідженням, все більше британців змушені виживати на наявні доходи, і лише третина почувається фінансово комфортно. Тим часом 26% опитаних стверджують, що їм важко звести кінці до кінця – до пандемії Covid-19 цей показник становив 16%.

Дві третини опитаних також вважають, що їхні прибутки не встигають за інфляцією. Це лише трохи краще, ніж 70%, зафіксовані під час піка кризи вартості життя у 2023 році. «61% респондентів вважають, що податки для людей із низьким рівнем доходу занадто високі, тоді як 44% вважають, що люди із середнім рівнем доходу також платять занадто багато», – йдеться у матеріалі.

У звіті також було поставлене питання про систему соціального забезпечення – це дуже актуальне питання з огляду на те, що депутати від Лейбористської партії зараз бунтують проти планів економії 5 млрд фунтів стерлінгів із бюджету. Згідно з результатами опитування, підтримка збільшення видатків на виплати інвалідності перебуває на рекордно низькому рівні – 45%.

Близько 29% опитаних вважають, що людям «надто легко» отримати допомогу по інвалідності, але така ж частка респондентів вважає, що це «занадто складно». Лише 21% сказали, що задоволені медичним обслуговуванням. Звіт базується на репрезентативній випадковій вибірці з понад 4000 осіб у Великій Британії та був підготовлений Національним центром соціальних досліджень.

Коментуючи дані дослідження професор Джон Кертіс сказав: «Громадськість добре знає про проблеми Британії, не в останню чергу про проблеми з неефективною системою охорони здоров’я та економікою, в якій багато хто ледве зводить кінці з кінцями. Однак, замість того, щоб відвернутися від держави, громадськість здебільшого схильна звертатися до уряду за рішеннями».

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про новий оборонний пакет допомоги Україні. Країна передасть 350 ракет класу «повітря-повітря» Asraam, фінансування якого здійснять за рахунок 70 млн фунтів стерлінгів (еквівалент – 3 млрд 927 млн грн) – відсотків, отриманих від заморожених активів Росії.

До слова, Україна опинилася на 111-му місці в рейтингу щастя, втративши позиції порівняно з минулим роком. Тим часом Фінляндія очолює рейтинг восьмий рік поспіль, лідируючи за рівнем щастя.