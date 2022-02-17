Яким буде середній розмір індексації для пенсіонерів: пояснення Мінсоцполітики

Підвищення пенсій із 1 березня торкнеться приблизно 10 млн українців

Планова індексація пенсій з 1 березня 2022 року відбудеться з коефіцієнтом 1,14. У результаті підвищені пенсії отримають приблизно 10 млн людей. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінсоцполітики у Facebook.

Що відомо

Уряд затвердив постанову «Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році». Постанову розроблено з метою підвищення з 1 березня 2022 року рівня пенсійного забезпечення та соціального захисту найбільш вразливих верств населення: осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей.

Хто та скільки отримає

У результаті підвищені пенсії отримають більше ніж 10 млн людей. Із них 8 млн отримають підвищені страхові пенсії, які призначені до 2019 року.

Середній розмір підвищення складе близько 360 грн. При цьому, найменший розмір підвищення складе 100 грн.

Для людей з інвалідністю з числа потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС середній розмір підвищення пенсій складе близько 1 100 грн.

Вперше із застосуванням цього показника збільшуються пенсії військовим. У результаті, підвищення отримають пів мільйона одержувачів, і середній розмір такого підвищення складе 705 грн.

Щомісячні компенсаційні виплати, що виплачуються додатково до пенсії, для людей старших за 75 років також підвищуються. Це торкнеться 2,2 млн людей.

Відповідно, особи 80+ отримають вже 570 грн замість 500, а особи віком від 75 до 80 років отримають 456 грн замість 400.

«Зараз страхові пенсії одного мільйона людей згідно з чинним законодавством не підпадали під індексацію, оскільки були призначені протягом трьох останніх років. Для таких людей з 1 березня 2022 року установили щомісячну доплату 135 грн. Це додатково до 100 грн, які вже були встановлені в минулому році на підставі рішення уряду з 2021 року», – йдеться у повідомленні.

Також встановлено мінімальні пенсійні гарантії та соціальні виплати для найбільш вразливих верств населення на рівні, вищому ніж прожитковий мінімум, передбачений Державним бюджетом на 2022 рік для осіб, які втратили працездатність.

На 19% (або 366 грн) вищою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, буде мінімальна пенсійна виплата для:

пенсіонерів віком від 60 до 65 років, з повним страховим стажем (30 / 35 років, відповідно, для жінок і для чоловіків),

людей з інвалідністю І групи, які отримують пенсію.

На 9% (або 166 грн) вищою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, буде мінімальна виплата для:

непрацюючих осіб, які отримують мінімальну пенсію,

одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю, в тому числі, з дитинства і дітям з інвалідністю,

і одержувачі допомоги особам, які не мають права на пенсію.

Також збільшено на 24% (або 400 грн) розмір допомоги на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею шестирічного віку, яка виховується в багатодітній родині.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує провести планову індексацію пенсій з 1 березня 2022 року з коефіцієнтом 1,14.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила закон №4668 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства», яким, зокрема визначається 1 березня датою щорічної індексації пенсій.

Раніше повідомлялося, що перерахунок пенсій у 2022 році проведуть у 12 етапів. Зокрема, з жовтня наступного року розширюється доплати до пенсії літнім людям для категорії пенсіонерів від 70 до 75 років. Також мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30/35 років буде 3000 грн.

Також у держбюджеті закладено зростання прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність (мінімальної пенсії), на 8,2%. Мінімальна пенсія становитиме з 1 січня – 1934 грн, з 1 липня – 2027 грн, з 1 грудня – 2093 грн.

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