  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Частині пенсіонерів збільшать виплати «поза чергою» вже в березні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Так звана соціальна пенсія вже у березні досягне розміру, який планувався на грудень - Частині пенсіонерів збільшать виплати «поза чергою» вже в березні
    Так звана соціальна пенсія вже у березні досягне розміру, який планувався на грудень
    фото: glavcom.ua

    Підвищення торкнеться 10 млн. 200 тис. осіб

    У березні більшість українських пенсіонерів отримають підвищені соцвиплати. Про це в етері телеканалу «Дом» повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

    Підвищення торкнеться 10 млн. 200 тис. осіб

    За словами міністерки, вперше за 15 років так звана соціальна пенсія вже у березні досягне розміру, що планувався на грудень.

    Її розмір прив'язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що становить 1934 грн. Підвищення прожиткового мінімуму у 2022 році заплановано на липень та грудень. За цим графіком соціальні пенсії 2100 грн мають виплачуватися лише з грудня. Але уряд вирішив проіндексувати їх разом з іншими пенсіями вже у березні.

    Лазебна зазначила, що зараз такі мінімальні пенсії одержують 1 мільйон осіб, а раніше таких одержувачів було 4 мільйони.

    Нагадаємо, у березні пенсії суттєво виростуть: хто залишиться без доплат.

    Як відомо, пенсії українських військових у 2022 році підвищать двічі.

    Також Мінсоцполітики роз'яснило, як збільшаться пенсії з 1 березня.

    Читайте також:
    Теги: пенсіонери соцвиплати пенсія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Частині пенсіонерів збільшать виплати «поза чергою» вже в березні