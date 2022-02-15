Як дізнатись розмір майбутньої пенсії: покрокова інструкція

Щоб використати пенсійний калькулятор ПФУ, насамперед потрібно авторизуватися на сайті Пенсійного фонду

Українці можуть дізнатися розмір виплат, що будуть отримувати в майбутньому, за допомогою спеціального безкоштовного пенсійного калькулятора на сайті Пенсійного фонду. Детальніше розрахувати пенсії можна на Порталі електронних послуг.

Щоб використати пенсійний калькулятор ПФУ, насамперед, потрібно авторизуватися на сайті Пенсійного фонду. Зробити це можна за допомогою електронного підпису (отримати в «Дія», через Приват24, в Укрсіббанк, в Альфа Банк та іншому акредитованому центрі). Для реєстрації потрібно в правому верхньому куті натиснути «Вхід» – «За КЕП».

Щоб розрахувати розмір майбутньої пенсії, потрібно скористатися пенсійним калькулятором онлайн – перейти до спеціального розділу «Пенсійний калькулятор».

Безкоштовний пенсійний калькулятор ПФУ

Тут користувач отримує можливість визначити умови розрахунку пенсії:

алгоритм розрахунку – може бути за введеними даними чи з урахуванням того страхового стажу, який людина отримає, коли досягне пенсійного віку;

при необхідності можна додати періоди роботи з більш точним введенням заробітної плати, що допоможе отримати більш чіткі розрахунки;

натиснути «Зберегти і розрахувати», щоб отримати остаточний розрахунок розміру майбутніх пенсійних виплат.

Безкоштовний пенсійний калькулятор ПФУ дозволяє змінювати дані необмежену кількість разів, як і проводити самий розрахунок. Також варто розуміти, що ви отримаєте лише можливий розрахунок майбутньої пенсії, адже враховується чинне на цей момент пенсійне законодавство.

Як раніше повідомлялося, вихід на пенсію в Україні після досягнення 65-річного віку залежить від страхового стажу.