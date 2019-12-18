Керівник «Укрспирту»: закон дає державі рік, аби вона встигла продати свої спиртзаводи



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Сергій Блескун вважає, що частка імпортованого в Україну спирту має бути невелика

Приватні інвестори зможуть будувати нові спиртзаводи лише з 1 липня 2021 року

Керівник державного підприємства «Укрспирт» Сергій Блескун пояснив, чому ухвалений закон про демонополізацію спиртового ринку дозволяє приватним інвесторам будувати нові спиртзаводи лише з 2021 року.

«Держава має сьогодні свої заводи та 4200 людей, які працюють у галузі, то треба подумати, що буде з ними. Цей рік відведений для того, аби держава встигла продати заводи», - зазначає Блескун. Якби не був передбачений цей період, більшість державних підприємств виявилися б нікому не потрібними. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Блескун.

За словами керівника «Укрспирту», будувати і вводити в експлуатацію нові заводи з 1 липня 2021 року – була його ідея.

Що ж до імпорту спирту, то керівник «Укрспирту» нагадав, що і сьогодні спирт можна завозити з-за кордону, проте тільки органам, які уповноважені Кабінетом міністрів. «Тобто, фактично, це може робити лише «Укрспирт». Було б дурницею, маючи свої 80 заводів, з яких працюють 23, ще й імпортувати спирт. А у новому законі ця норма необхідна для того, щоб відкрити ринок», - пояснює голова «Укрспирту».

Блескун припускає, що можливо хтось з виробників горілки чи інші споживачі спирту вирішать не купувати українські заводи або не будувати своє виробництво, бо «купувати спирт в Білорусі чи Молдові значно дешевше».

«Але мені не хотілося б, щоб в Україні частка імпортного спирту була великою, бо якщо країна, яка експортує кукурудзу і пшеницю, буде завозити спирт як продукт переробки зерна, то для мене це буде зовсім незрозуміла історія», - підкреслює посадовець і додає, що саме тому Україна відкриє ринок і дозволить імпорт спирту лише з 2024 року.

«Це була правка парламентського економічного комітету», - зауважив голова «Укрспирту».

Нагадаємо, 13 грудня в Україні набув чинності закон про скасування держмонополії на виробництво спирту.

3 грудня Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту, яка діє в нашій країні вже 25 років. 11 грудня глава держави підписав ухвалений депутатами закон, що, як сподівається влада, допоможе детінізувати спиртову галузь.

Сергія Блескуна призначено виконувачем обов'язків директора ДП «Укрспирт» 23 жовтня 2019 року. До призначення Блескун був позаштатним радником міністра економіки Тимофія Милованова з питань реформування спиртової галузі та керував чайною компанією MaxFoods Europe, «Май Україна». Власник якої Ігор Лисиненко – громадянин РФ, який постійно мешкає на Мальті, колишній депутат Держдуми РФ від фракції «Єдина Росія».

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