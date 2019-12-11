Задля кредиту МВФ доведеться відкласти демонополізацію спиртової галузі і відкрити ринок землі, - експерт



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Кабмін Гончарука очкує отримати від МВФ $5,5 млрд

Чинний Кабмін, по суті, є Кабміном Міжнародного валютного фонду, - Степанюк

Гончарук виконає усі умови МВФ: і про Приват, і про збереження державної монополії на спирт, і про відкриття ринку землю. Все тому, що чинний Кабмін, по суті, є Кабміном Міжнародного валютного фонду.

Про це у коментарі зазначив політичний експерт Всеволод Степанюк.

«Спирт є підакцизним товаром, і відповідно контроль держави за виготовленням спирту приносить чималі доходи у бюджет. Або ж має приносити. Мабуть, саме з цієї причини МВФ поки що хоче залишити контроль держави за обігом спирту, тим більше що це досить поширена практика у європейських країнах, де є монополія держави на виробництво спирту, на продаж алковмісних напоїв. Це, наприклад, та ж Швеція - там діє монополія держави. Ще для кредиту МВФ маємо дві вимоги: не повернення Приватбанку Коломойському і прийняття закону про продаж землі іноземцям», - зазначив він.

За прогнозами Степанюка, Кабмін Гончарука виконає усі ці умови кредитора.

«Цей уряд виконає все що завгодно, бо це уряд МВФ фактично. Тому виконає. А от чи зможуть втілити рішення у життя - це інше питання, а виконати вимоги - без проблем, так і буде, думаю», - додав політолог.

Нагадаємо, що остаточне рішення з виділення Україні наступного траншу кредиту МВФ ще не прийнято, хоч переговори з цього приводу тривають. Мова про $5,5 млрд.

Раніше президент України Володимир Зеленській розповів, що мав конструктивну розмову з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Гергієвою. «Радий, що ми знайшли взаєморозуміння і наш турборежим отримав схвальну оцінку збоку МВФ», - сказав Зеленський 8 грудня.