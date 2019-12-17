Державі треба швидко спродати усі заводи. В «Укрспирті» пояснили гостру потребу в приватизації



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Сергій Блескун вважає, що держава більше 2-2,5 млрд грн за продаж спиртзаводів навряд чи виручить

«Для України важливо продати спиртзаводи, за скільки вийде. Адже щороку ми втрачаємо 8-10 млрд грн», - Блескун

Виконувач обов’язків директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун в інтерв’ю «Главкому» пояснив логіку приватизації спиртзаводів, старт якій дала держава. На думку керівника, державі важливо швидко продати всі спиртзаводи, навіть якщо виручені гроші не відповідатимуть очікуванням.

За словами голови «Укрспирту», більше 2-2,5 млрд грн держава навряд чи виручить, але основна вигода не в цьому.

«Вартість активів (заводів «Укрспирту») становить близько 900 млн. Але це якщо йдеться лише про активи. Цінність деяких заводів й справді лише у тому, що там є будівля, якісь запаси. Але є й підприємства, які перспективні саме як бізнес, вони мають майданчики, виробляють спирт. Якби ми продавали «Укрспирт» лише за вартістю активів, то, звичайно, ця сума була б меншою за 1 млрд, але про таке не йдеться», - наголосив Блескун

Керівник «Укрспирту» сумнівається, що можна отримати від приватизації спиртзаводів 6-7 млрд. Саме така оцінка раніше звучала з уст представників влади.

«Зараз боротьба йде за те, щоб якомога швидше детінізувати ринок і збільшити податкові надходження. Якщо тут ми ще можемо сперечатися, за скільки продамо все це – за 2-3 млрд чи 5-7 млрд грн, то там, у тіні, ми щороку втрачаємо 8-10 млрд грн від ненадходжень до бюджету! Це колосальні втрати для країни», - підкреслює Блескун.

Нагадаємо, 13 грудня в Україні набув чинності закон про скасування держмонополії на виробництво спирту. 3 грудня Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту, яка діє в нашій країні вже 25 років. 11 грудня глава держави підписав ухвалений депутатами закон, що, як сподівається влада, допоможе детінізувати спиртову галузь.

Сергія Блескуна призначено виконувачем обов'язків директора ДП «Укрспирт» 23 жовтня 2019 року. До призначення Блескун був позаштатним радником міністра економіки Тимофія Милованова з питань реформування спиртової галузі та керував чайною компанією MaxFoods Europe, «Май Україна». Власник якої Ігор Лисиненко – громадянин РФ, який постійно мешкає на Мальті, колишній депутат Держдуми РФ від фракції «Єдина Росія».

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