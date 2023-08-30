«Нахімічили» з порохом. Фірма з орбіти Пашинського зірвала контракт Міноборони

Постачальником виступила фірма з оточення помічника екснардепа Пашинського

Цього тижня міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи останні корупційні скандали в оборонній галузі, зробив сенсаційне зізнання. Виявляється, багато компаній, з якими Міноборони уклало договори із закупівлі зброї, зірвали поставки.

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«Таких фірм багато, і, на жаль, навіть впливові гравці на ринку далеко не всі змогли виконати підписані контракти. Є і українські фірми, які зірвали поставки, і американські», – сказав міністр.

«Главком» натрапив на таку одну оборонну закупівлю, яка навіть попри війну не закрита з… 2018 року. Йдеться про контракт 5-річної давності щодо закупівлі Міністерством оборони мінометних пострілів калібру 60 мм з осколковою міною UB60. На відміну від класичної міни пострадянського зразка, яка складається з корпуса без встановленого патрону та підривача (вони вкручуються вже на позиціях), мінометний постріл повністю споряджений максимальним пороховим зарядом та герметично запакований в індивідуальний тубус.

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За матеріалами кримінального провадження, яке розслідує Нацполіція з 2021 року, у рамках держконтракту Міноборони протягом жовтня-грудня 2019 року перерахувало 268,4 млн грн на рахунок ТОВ «Українська бронетехніка» для виробництва мінометних пострілів. У свою чергу вказана фірма уклала низку договорів із субпідрядниками. Серед них фігурувало ТОВ «Вогняна варта», яке зобов’язалося виробити та поставити 100210 комплектів додаткових зарядів до мінометного пострілу калібру 60 мм. Дедлайн – до 20 грудня 2019 року. За цим же контрактом ТОВ «Українська бронетехніка» завчасно перевело 2,88 млн грн на рахунок ТОВ «Вогняна варта».

Разом із тим, на той час технічний директор «Вогняної варти» та його дружина, яка тоді працювала директоркою ТОВ «Фірма «Катана», реалізували, за версією слідства, сумнівну схему. Зокрема, підсунули в боєприпаси сумнівний порох, який не відповідав необхідним стандартам. За поставку пороху ТОВ «Вогняна варта» заплатило ТОВ «Фірма «Катана» 2,4 млн грн.

Вже під час випробування мінометного пострілу калібру 60 мм військові виявили недоліки, які відображено у відповідних актах. Потім цю партію Міноборони повернуло ТОВ «Українська бронетехніка», яке перенаправило «Вогняній варті». Однак до цього часу недоліки не усунуто і поставка не закрита, вказується у судових матеріалах.

10 серпня 2023 року підозру у цій справі отримав колишній технічний директор ТОВ «Вогняна варта» за статтею «Шахрайство у великих розмірах» (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу). Суд обрав йому нічний домашній арешт на два місяці. Загальна сума збитків, завданих державі, оцінюється у 2,3 млн грн.

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За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Українська бронетехніка» створено у травні 2001 року. До жовтня 2017 року власником цієї фірми був її тодішній директор Олександр Кузьма. Він є родичем відомого у фармакологічному бізнесі Миколи Кузьми, який у 2014 році був помічником на громадських засадах народного депутата Сергія Пашинського. У парламенті минулого скликання Пашинський очолював комітет з нацбезпеки та оборони.

Нині компанія «Українська Бронетехніка» записана на киянку Людмилу Петригу. При цьому один із чотирьох співзасновників фірми – ТОВ «Бюро національних розробок» – належить помічнику екснардепа Пашинського Миколі Кузьмі.

Важлива ремарка. Влітку 2023-го поважне видання The New York Times назвало колишнього нардепа Сергія Пашинського найбільшим постачальником зброї в Україні. За даними американського ЗМІ, пов'язана з Пашинським компанія Ukrainian Armored Technology продавала для Міноборони гранати, артилерійські снаряди і ракети через посередників у Європі. Наприклад, на початку вторгнення РФ Ukrainian Armored Technology поставила боєприпаси в Україну через болгарського брокера та польського посередника.

Солдат кидає димлячий відпрацьований снаряд, коли українська артилерія веде вогонь з мобільної гаубиці по російських позиціях у Запорізькій області фото: The New York Times

В цілому, торік ця фірма мала найвищий оборот в історії її існування. Продажі досягли $350 млн, тоді як за рік до війни вони були на рівні $2,8 млн.

Ще цікавий факт. У 2019 році ексголова наглядової ради «Укроборонпрому» та колишній міністр економіки Айварас Абромавичус назвав Сергія Пашинського тіньовим бенефіціаром «Української бронетехніки».

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«Якщо товариш Пашинський вирішив зайнятися виробництвом озброєння, я не проти, але тоді, будь ласка, складіть повноваження голови профільного комітету у Верховній Раді і займайтеся бізнес-діяльністю. Але поєднувати обидва – бути тіньовим бенефіціаром таких потужностей і бути в комітеті – це, звичайно, неправильно», – наголосив Абромавичус.

Нагадаємо, що 23 серпня 2023 року відбулося засідання антикорупційного комітету щодо закупівлі Міноборони військових курток. Резніков на засідання не прийшов, замість нього виступав заступник Денис Шарапов.

Пізніше міністр оборони запропонував парі тим, хто звинувачує відомство у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових, парі. Раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Віталій Тараненко, «Главком»