Окупанти активізувалися в Чорному морі: ЗСУ попередили про загрозу ударів «Калібрами»
На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій – фрегат «Адмірал Макаров»
Російські терористи ввечері, 13 серпня, активізувались у Чорному морі, зокрема вивели на чергування носія ракет «Калібр». Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».
Українські військові попередили про високу загрозу ударів ракетами «Калібр». Українців закликають дослухатись до сигналів повітряної тривоги.
«На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій – фрегат «Адмірал Макаров». Готовність до пуску 8 «Калібрів» очевидна. Пам'ятаємо про готовність до виходу інших ракетоносіїв, в тому числі і підводних. Відстежуємо ситуацію. Не панікуємо, а дослухаємось!», – ідеться у повідомленні.
Як відомо, зранку в південно-західній частині Чорного моря росіяни зупинили вантажне судно «Сукра Окан» під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїлу. Про це повідомляло російське Міноборони. Утім, пізніше розслідувачі викрили брехню росіян.
Нагадаємо, Україна відкрила у Чорному морі коридори для цивільних торговельних суден, проте військові попереджають про загрозу з боку РФ.
Згодом Україна почала реєструвати торгові судна, які готові пройти тимчасовими коридорами у Чорному морі.
До слова, після успішних українських атак на російські судна росіяни перестали почуватись безпечно у Чорному морі. Через це кораблі не випливають з вод поблизу Новоросійська. Тепер окупанти намагаються всіляко захистити свої кораблі.
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