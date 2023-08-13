Окупанти активізувалися в Чорному морі: ЗСУ попередили про загрозу ударів «Калібрами»

На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій – фрегат «Адмірал Макаров»

Російські терористи ввечері, 13 серпня, активізувались у Чорному морі, зокрема вивели на чергування носія ракет «Калібр». Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українські військові попередили про високу загрозу ударів ракетами «Калібр». Українців закликають дослухатись до сигналів повітряної тривоги.

«На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій – фрегат «Адмірал Макаров». Готовність до пуску 8 «Калібрів» очевидна. Пам'ятаємо про готовність до виходу інших ракетоносіїв, в тому числі і підводних. Відстежуємо ситуацію. Не панікуємо, а дослухаємось!», – ідеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, зранку в південно-західній частині Чорного моря росіяни зупинили вантажне судно «Сукра Окан» під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїлу. Про це повідомляло російське Міноборони. Утім, пізніше розслідувачі викрили брехню росіян.

Нагадаємо, Україна відкрила у Чорному морі коридори для цивільних торговельних суден, проте військові попереджають про загрозу з боку РФ.

Згодом Україна почала реєструвати торгові судна, які готові пройти тимчасовими коридорами у Чорному морі.

До слова, після успішних українських атак на російські судна росіяни перестали почуватись безпечно у Чорному морі. Через це кораблі не випливають з вод поблизу Новоросійська. Тепер окупанти намагаються всіляко захистити свої кораблі.

Будь ласка, читайте текст після реклами