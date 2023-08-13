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Окупанти активізувалися в Чорному морі: ЗСУ попередили про загрозу ударів «Калібрами»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти активізувалися в Чорному морі: ЗСУ попередили про загрозу ударів «Калібрами»
«Адмірал Макаров» готовий до пуску 8 «Калібрів»
фото з відкритих джерел

На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій – фрегат «Адмірал Макаров»

Російські терористи ввечері, 13 серпня, активізувались у Чорному морі, зокрема вивели на чергування носія ракет «Калібр». Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Українські військові попередили про високу загрозу ударів ракетами «Калібр». Українців закликають дослухатись до сигналів повітряної тривоги.

«На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій – фрегат «Адмірал Макаров». Готовність до пуску 8 «Калібрів» очевидна. Пам'ятаємо про готовність до виходу інших ракетоносіїв, в тому числі і підводних. Відстежуємо ситуацію. Не панікуємо, а дослухаємось!», – ідеться у повідомленні.

Як відомо, зранку в південно-західній частині Чорного моря росіяни зупинили вантажне судно «Сукра Окан» під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїлу. Про це повідомляло російське Міноборони. Утім, пізніше розслідувачі викрили брехню росіян

Нагадаємо, Україна відкрила у Чорному морі коридори для цивільних торговельних суден, проте військові попереджають про загрозу з боку РФ.

Згодом Україна почала реєструвати торгові судна, які готові пройти тимчасовими коридорами у Чорному морі.

До слова, після успішних українських атак на російські судна росіяни перестали почуватись безпечно у Чорному морі. Через це кораблі не випливають з вод поблизу Новоросійська. Тепер окупанти намагаються всіляко захистити свої кораблі

Читайте також: Українська відповідь на російське морське піратство
Теги: окупанти Міноборони військові Україна росіяни

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