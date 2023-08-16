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Про що брехав Кремль на форумі «Армія-2023»: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Про що брехав Кремль на форумі «Армія-2023»: аналіз ISW
Російський диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Аналітики проаналізували заяви представників Кремля на форумі «Армія-2023», які системно звинувачували Захід у «розпалюванні конфлікту» в Україні

Кремль використовує московський форум «Армія-2023» (14-20 серпня) для зміцнення двосторонніх військово-політичних відносин з іншими державами та позиції себе як надійного та технологічно розвиненого партнера. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики проаналізували заяви представників Кремля на форумі «Армія-2023», які системно звинувачували Захід у «розпалюванні конфлікту» в Україні, а також заявляли, що «міжнародні санкції зміцнюють Росію».

Міністерство оборони Росії повідомило, що на форумі представлені понад 77 000 учасників від понад 1 500 російських оборонних підприємств, які представляють більше як 28 500 оборонних і технічних розробок, і що на форумі присутні представники з більше ніж 82 країн світу.

За даними міноборони, Росія провела 14 двосторонніх зустрічей у перший день форуму.

Міністр оборони Китаю генерал-полковник Лі Шанфу виступив на форумі, щоб відзначити російсько-китайську стратегічну співпрацю та продемонструвати готовність Китаю до подальшої співпраці. 

Експерти відзначили, що міністерство оборони Росії на форумі продемонструвало деякі іранські безпілотники.

Крім того, російське відомство позиціонувало себе як життєздатного довгострокового оборонного партнера та виробника зброї, проводячи розмови про довготривалу російську військову підготовку, передбачуване впровадження штучного інтелекту у своє озброєння і системи управління, використання тривимірного друку для ремонту російського військово-морського флоту, а також про модернізацію вітчизняного аварійно-рятувального і підводного устаткування.

Президент Росії Володимир Путін і Шойгу виступили здебільшого зі шаблонними коментарями, стверджуючи, що російський уряд ефективно відповідає зусиллям Росії з формування збройних сил, зображуючи західні та українські ресурси як обмежені і сприяючи міжнародному співробітництву проти Заходу.

Шойгу, зокрема, заявив 15 серпня на Московській міжнародній конференції з безпеки, що російська оборонно-промислова база за певний час виробила різноманітну зброю, танки, бронемашини і безпілотники, і стверджував, що можливості російського і радянського обладнання перевершують можливості західного.

Він стверджував, що західні санкції проти Росії допомогли збільшити вітчизняне виробництво військової техніки завдяки імпортозаміщенню на підприємствах ОПК, що, на думку аналітиків, є частиною давнього (і неправдивого) наративу Кремля з 2014 року про те, що міжнародні санкції зміцнюють Росію.

Зокрема Шойгу наголосив, що ресурси України та західні військові арсенали є практично вичерпані. Однак, згідно з оцінками ISW, Росія не змогла ефективно мобілізувати свій оборонно-промисловий комплекс для адекватної підтримки власних військових зусиль.

У своїй репліці, Путін повторив недостатньо обґрунтовані твердження на Московській міжнародній конференції з безпеки 15 серпня, де знову переклав відповідальність за «розпалювання конфлікту» в  Україні та Захід.

Шойгу та Путін продовжили вживати однакову риторику, обвинувачуючи Захід у створенні нестабільності в Африці, Латинській Америці та Азії, і пропонуючи поглибити російські оборонні відносини з цими регіонами, сприяючи створенню «багатополярного світового порядку».

 Шойгу також стверджував, що Захід посилив міжнародні конфлікти, в тому числі «ситуацію навколо Тайваню».

Експерти дійшли висновку, що посилання Шойгу на Тайвань, ймовірно, вказує на продовження зусиль Росії створити «безмежне» партнерство між Пекіном і Москвою, попри застереження Китаю. 

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Теги: росія санкції Міноборони саміт армія Китай путін імпорт військові Тайвань озброєння танки полковник

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