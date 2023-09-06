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Із сайту міноборони РФ зникли згадки про генерала Суровікіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Із сайту міноборони РФ зникли згадки про генерала Суровікіна
Влада Росії прибирає згадки про генерала Суровкіна
фото з відкритих джерел

Після червневого заколоту «вагнерівців» генерал Суровікін не з'являвся із офіційними заявами 

З сайту міноборони РФ зникла сторінка з інформацією про колишнього командувача Повітряно-космічних сил генерала Сергія Суровікіна. Також його наразі немає у списку керівництва відомства. На це звернув увагу Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, який ще напередодні зазначав: Суровікін, згідно з сайтом міноборони, продовжує числитися головкомом ПКС. «Це можна вважати першим офіційним підтвердженням відставки генерала», - пише Telegram-канал.

Із сайту міноборони РФ зникли згадки про генерала Суровікіна фото 1
Із сайту міноборони РФ зникли згадки про генерала Суровікіна фото 2

Суровікін, який з жовтня 2022 року до січня 2023-го керував російським угрупуванням в Україні та побудував лінію укріплень, вважався союзником голови ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Після збройного заколоту ПВК 23–24 червня генерал, який, як стверджують американські офіційні особи, знав про плани Пригожина, зник із публічного поля. Пізніше з'явилася інформація про його арешт.

«Там історія з ним була не «ок». Для влади», – прокоментував причину арешту генерала одне із джерел The Moscow Times. «Мабуть, він вибрав бік Пригожина під час заколоту, і його за яйця хапнули», – наголосив інший співрозмовник.

Після арешту Суровікіна зняли з посади головного комітету ВКС РФ «у зв'язку з переходом на іншу роботу». Цю посаду обійняв начальник Головного штабу ВКС генерал Віктор Афзалов. Однак на сайті Міноборони перестановка не знайшла відображення.

4 вересня журналістка Ксенія Собчак опублікувала фото генерала з дружиною та написала, що він «живий, здоровий, вдома, із сім'єю, у Москві».

Із сайту міноборони РФ зникли згадки про генерала Суровікіна фото 3

 Інформацію про те, що Суровікіна звільнили, підтвердили The New York Times два американські чиновники і джерело в міноборони РФ. За їхніми словами, його відпустили з-під варти за кілька днів після загибелі голови ПВК Євгена Пригожина в авіакатастрофі 23 серпня.

Однак залишається незрозумілим, чи існують якісь обмеження на пересування генерала чи інші заборони з боку влади, додали співрозмовники NYT. За їхніми словами, Суровікін зберігає своє звання і технічно все ще є військовим офіцером, але «жодних кар'єрних перспектив у нього більше немає».

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу проігнорував питання про розслідування щодо Суровікіна, а прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не дозволив журналістці Agence France-Presse поставити запитання про генерала.

«Сергій Шойгу вчора залишив без відповіді питання журналістів про можливе розслідування щодо генерала Суровікіна. Чи можна поставити це питання вам, чи відомо вам щось? – запитала журналістка Пєскова. «Ні, не можна», – грубо відповів «рупор» російського диктатора.

Тим часом Путін готує собі велике свято на 2025 рік. Під час засідання організаційного комітету «Перемога», який займається підготовкою до 80-річчя Перемоги у Вітчизняній війні 9 травня 2025 року, російський диктатор Володимир Путін закликав своїх підлеглих відзначити дату яскраво та урочисто. Про це повідомили російські ЗМІ.

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Теги: Міноборони Міноборони РФ арешт Сергій Шойгу розслідування Дмитро Пєсков

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