Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія втратила перевагу в артилерії на полі бою – заступник Резнікова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія втратила перевагу в артилерії на полі бою – заступник Резнікова
Одна гармата 155 калібру замінює як мінімум 3-4 гармати 152 калібру
фото ілюстративне

На початку повномасштабного вторгнення Україна дуже поступалась РФ у кількості артилерії та боєприпасів

Ширше застосування Силами оборони артилерії 155-го калібру призвело до того, що Росія втратила перевагу в артилерії на полі бою. Про це повідомив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, передає «Укрінформ».

«Коли ми почали збільшувати кількість стволів 155 калібру шляхом матеріально-технічної допомоги, фактично кожні 100 стволів – це те ж саме що 300-400 стволів 152 калібру. І фактично ми на сьогодні збалансовані з російською артилерією за рахунок кращої якості нашої артилерії, більш точної, більш надійної, більш сучасної. І цей баланс є дуже стратегічно важливим. Росія втратила перевагу в артилерії, як вона починала цю війну, хоча має більше стволів, зі складів щось добирають, але перспектив у них на цьому фактично дуже мало», – зазначив Гаврилов.

Заступник міністра нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Україна дуже поступалась РФ у кількості артилерії та боєприпасів, тому через кілька тижнів після початку війни почала думати про поступовий перехід до нових систем калібру 155 мм.

«Якщо по нормативах радянських, то для того, щоб вразити один об’єкт калібром 152 мм ти маєш витратити від 9 до 12 боєприпасів, то по нормативах 155 калібру – максимум три. Від цього виходить, що одна гармата 155 калібру замінює як мінімум 3-4 гармати 152 калібру», – пояснив він.

Нагадаємо, триває 544-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та понад 30 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти ЗСУ Міноборони війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами президента, Україна не мала достатньо засобів, щоб розпочинати активні дії
Зеленський пояснив, чому ЗСУ досі не почали активний контрнаступ
Вчора, 21:35
Наразі на окупованих територіях можуть вільно перебувати близько 8-9 російських винищувачів
Перевага у повітрі на окупованих територіях: Ігнат пояснив важливість F-16 для ЗСУ
Сьогодні, 10:25
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
ЗСУ закріплюються на півдні – Генштаб
Сьогодні, 19:02

Події в Україні

Росія втратила перевагу в артилерії на полі бою – заступник Резнікова
Росія втратила перевагу в артилерії на полі бою – заступник Резнікова
Росія створює ще одну армію, ЗСУ тримають оборону на півдні. Головне за 21 серпня
Росія створює ще одну армію, ЗСУ тримають оборону на півдні. Головне за 21 серпня
САУ «Богдана» накрила роту окупантів касетними та фугасними снарядами (відео)
САУ «Богдана» накрила роту окупантів касетними та фугасними снарядами (відео)
Полонені окупанти вже залучені до відбудови України – розвідка
Полонені окупанти вже залучені до відбудови України – розвідка
ЗСУ закріплюються на півдні – Генштаб
ЗСУ закріплюються на півдні – Генштаб
СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по Чернігівському драмтеатру (фото)
СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по Чернігівському драмтеатру (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Чехія готує програму для повернення українських біженців: що вона передбачає
13K
Розвідка повідомила, коли Кремль оголосить публічну мобілізацію
9625
Росія створює ще одну армію – британська розвідка
8891
Мухарський розповів, чому «чоловік в Україні – безправна істота. Сировинний придаток до самки»
8771
СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад 1 млрд грн (фото)
5117
Ринок нерухомості часів війни. Катастрофи не буде, але є парадокс…

Новини

Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
Сьогодні, 15:27
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:35
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня
Сьогодні, 04:57
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
Вчора, 05:01
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту