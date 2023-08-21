Росія втратила перевагу в артилерії на полі бою – заступник Резнікова

На початку повномасштабного вторгнення Україна дуже поступалась РФ у кількості артилерії та боєприпасів

Ширше застосування Силами оборони артилерії 155-го калібру призвело до того, що Росія втратила перевагу в артилерії на полі бою. Про це повідомив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, передає «Укрінформ».

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«Коли ми почали збільшувати кількість стволів 155 калібру шляхом матеріально-технічної допомоги, фактично кожні 100 стволів – це те ж саме що 300-400 стволів 152 калібру. І фактично ми на сьогодні збалансовані з російською артилерією за рахунок кращої якості нашої артилерії, більш точної, більш надійної, більш сучасної. І цей баланс є дуже стратегічно важливим. Росія втратила перевагу в артилерії, як вона починала цю війну, хоча має більше стволів, зі складів щось добирають, але перспектив у них на цьому фактично дуже мало», – зазначив Гаврилов.

Заступник міністра нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Україна дуже поступалась РФ у кількості артилерії та боєприпасів, тому через кілька тижнів після початку війни почала думати про поступовий перехід до нових систем калібру 155 мм.

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«Якщо по нормативах радянських, то для того, щоб вразити один об’єкт калібром 152 мм ти маєш витратити від 9 до 12 боєприпасів, то по нормативах 155 калібру – максимум три. Від цього виходить, що одна гармата 155 калібру замінює як мінімум 3-4 гармати 152 калібру», – пояснив він.

Нагадаємо, триває 544-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та понад 30 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.