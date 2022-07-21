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    Економіка

    Обвал курсу гривні: Нацбанк попередив про зростання цін

    Очікується, що корекція офіційного курсу гривні зумовить десь 2-3 відсоткові пункти інфляції - Обвал курсу гривні: Нацбанк попередив про зростання цін
    Очікується, що корекція офіційного курсу гривні зумовить десь 2-3 відсоткові пункти інфляції
    фото з відкритих джерел

    Вищий офіційний курс означає, що імпортери купуватимуть валюту «дорожче», а відтак закладатимуть це у кінцеві ціни товарів

    Національний банк заявив, що корекція офіційного курсу гривні на 25% зумовить близько 2-3 відсоткових пунктів загального рівня інфляції, причому пальне зумовить 0,6-0,8 відсоткового пункта. Про це на брифінгу в Національному банку розповів заступник голови регулятора Сергій Ніколайчук.

    За словами Ніколайчука, в НБУ вплив корекції курсу долара помірно вплине на динаміку інфляції. Вищий офіційний курс означає, що імпортери купуватимуть валюту «дорожче», а відтак закладатимуть це у кінцеві ціни товарів.

    Наразі в кошику споживчої інфляції третина припадає на імпортовані товари. Проте для цих імпортованих товарів перенесення від зміни офіційного курсу буде неповним, вважає він. Частково ефект буде нівелюватися скороченням маржі імпортерів, а частково в ціни вже були закладені очікування девальвації. Також частина товарів, яка продається на ринку України, завозиться через закупівлю готівкової валюти за іншим курсом.

    «Корекція офіційного курсу, на нашу думку, зумовить десь 2-3 відсоткові пункти інфляції, з яких на пальне зумовить приблизно 0,6-0,8 в.п. Цей ефект враховано в новому макроекономічному прогнозі. Інфляція незначно перевищить 30% і наступного буде знижуватись», – пояснив заступник голови НБУ.

    Нагадаємо, Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

    Раніше підприємець Олексій Давиденко дав пораду українцям у зв’язку із підвищенням офіційного курсу долара до гривні на 25%. Він запропонував не зволікати із покупкою імпортних товарів. Тож якщо планували придбати побутову хімію, косметику, ліки, паливо, побутову техніку – краще буде це зробити прямо зараз.

    Відповідно до прогнозу НБУ, зростання споживчих цін (інфляція) за підсумками 2022 року дещо перевищить 30%.

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    Теги: інфляція Національний банк ціни Україна пальне НБУ
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    Обвал курсу гривні: Нацбанк попередив про зростання цін