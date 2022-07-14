Нацбанк оцінив, як вплине на Україну падіння курсу євро

Укріплення гривні полегшить життя українцям за кордоном, які розраховуються гривневими картками

Основною причиною динаміки курсу євро до долара є негативні очікування щодо можливої рецесії у Єврозоні

Євро дешевшає відносно долара США на світових ринках та з вперше з 2002 року досяг паритету. Втім це не матиме суттєвого впливу на обсяг валютної виручки від українського експорту, оскільки курс зараз відіграє другорядну роль. Про це йдеться у відповіді пресслужби Національного банку України (НБУ), пише «РБК-Україна».

Як зазначили в НБУ, основною причиною динаміки курсу євро до долара є негативні очікування щодо можливої рецесії у Єврозоні з огляду на рекордну інфляцію та високі ціни на енергоресурси. Додатково впливає посилення монетарних умов Федеральною резервною системою, тоді як Європейський центральний банк лише сигналізує про підвищення ставок в економіці.

Вплив курсу на Україну

Водночас з початку повномасштабної війни частка експорту до Європи у загальному експорті з України суттєво зросла з огляду на переорієнтацію транспортування експорту на наземні шляхи до Європи внаслідок блокування Чорного моря. Якщо у 2021 році вона становила менше 40%, то у березні-травні 2022 року збільшилася до 75%. Натомість географія імпорту товарів в Україну сильно не змінилася.

За оцінками Національного банку, послаблення євро відповідно до долара США не матиме суттєвого впливу на динаміку експорту з України й відповідно на обсяги валютної виручки.

«Основним чинником, що стримує зараз експорт з України, є ускладнена логістика, а також втрата частини виробничих потужностей. Курс, за яким здійснюються експортні операції, у таких умовах, відіграє другорядну роль», – йдеться у відповіді.

Це підтверджується зміною структури надходжень від експортних операцій з початку війни.

«Попри те, що євро послаблювався до долара США, обсяги валютних надходжень за експорт у доларах США упродовж останніх п’яти місяців зменшилися в середньому на 11%, а в євро навпаки – збільшилися в середньому на ті ж 11%. Це пов'язано, зокрема, зі збільшенням частки експорту до Європи», – додали в НБУ.

Хто виграє від падіння євро

Як зазначили в НБУ, укріплення гривні до євро полегшить життя українцям за кордоном, які розраховуються гривневими картками. Це також зменшить вартість імпорту для України з

Єврозони та може вплинути на зростання його обсягів.

Довготривала перспектива

Натомість у тривалій перспективі існують ризики послаблення позицій українських експортерів порівняно з товаровиробниками в ЄС через ревальвацію гривні до євро, ураховуючи, що частка експорту до Єврозони зросла, зазначили в НБУ.

«Водночас зараз, як і зазначалося вище, курс операцій відіграватиме другорядну роль, тоді як визначатимуть темпи пожвавлення експорту відновлення підприємств та вирішення логістичних проблем», – додали в НБУ.

Нагадаємо, 13 липня євро став дешевшим за долар вперше за останні 20 років.

Перед цим курс євро до долара обвалився до 20-річного мінімуму.

Раніше повідомлялося, що долар стрімко дорожчає: експерти прогнозують проблеми.

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