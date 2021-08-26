«Оператор ГТС» купив російські труби в два рази дорожче українських через дискримінаційні вимоги

Інформація на Prozorro підтверджує, що державне підприємство «Оператор ГТС України» висуває неоднозначні вимоги до продукції, що призводить до зростання вартості закупівель

«Оператором ГТС» були відхилені дешевші пропозиції від інших учасників тендеру

ТОВ «Оператор ГТС України» закупило російські труби і не допустило до торгів пропозицію українського виробника, який вже постачав труби для українських і європейських газопроводів. Про це свідчать дані тендера, опубліковані у системі Prozorro.

Понад 24 млн грн з 128 млн грн піде на зварну прямошовну сталеву трубу 1020х12 К55, яку виробляє російське АТ «Челябінський трубопрокатний завод». Вартість таких труб 20 040 грн за метр, всього їх планують купити 1204 штуки. Згідно з розрахунками видання «Наші гроші», у перерахунку на вагу, ціна цих труб становить близько 67 тис грн за тонну.

Оператором ГТС України були відхилені і дешевші пропозиції від інших учасників за рахунок застосування дискримінаційних вимог до труб. Зокрема, ОГТСУ вимагав обов'язкового проведення експандування (гідравлічне або гідромеханічне калібрування труб – прим)

Наприклад, ТОВ «ЗСП», яке постачало аналогічні труби державній компанії «Укргазвидобування» за ціною 31 тис грн за тонну, що більш ніж у два рази дешевше, ніж російські, відмовилося від участі у тендері через дискримінаційні вимоги. Хоча і «Укргазвидобування» і «Оператор ГТС України» працюють з одним і тим же вибухонебезпечним газом.

Один із учасників закупівлі ТОВ «Нафтосервіс» звернулося до «Оператора ГТС» з проханням продовжити термін подачі пропозиції до 15 червня, щоб поставити трубну продукцію виробництва Voestalpine Tubulars GmbH & Co. KG, Австрія. Однак, такий запит був відхилений.

Інформація на Prozorro підтверджує, що державне підприємство «Оператор ГТС України» висуває неоднозначні вимоги до продукції, що призводить до зростання вартості закупівель. При цьому, значна частина бюджетних коштів витрачається на підприємства країни-агресора, зокрема, на Челябінський трубопрокатний завод.