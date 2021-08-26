Оман інвестує $3,5 млрд у виробництво зеленого водню

Підприємство буде введено в експлуатацію в кінці 2022 року

Індійський розробник проектів по сонячній енергетиці ACME Group побудує на території султанату Оман завод з виробництва екологічно чистого водню і аміаку. Як стверджує компанія, після завершення будівництва підприємство стане найбільшим в світі в даній галузі, – повідомляють Elektrovesti.

Інноваційний завод розмістять в портовому місті Дукм в центрально-східній частині країни. Електролізери на підприємстві будуть отримуватимуть енергію від 3 ГВт сонячних і 500 МВт вітрових електростанцій, які встановлять поруч з об'єктом. Передбачається, що річний обсяг виробництва підприємства складе 900 тис тонн екологічно чистого водню щорічно.

«Підприємство в Омані буде будується поетапно, і перша черга буде введена в експлуатацію до кінця 2022 року, після того як буде введений в експлуатацію подібний завод в Біканері в Індії», – сказав засновник і голова ACME Манодж Упадхьяй.

Аміак, вироблений на підприємстві, буде експортуватися в країни Європи і Азії. Треба відзначити, що це не перший водневий проект Оману. Бельгійська компанія DEME Concessions, фахівець в будівництві офшорних вітрових електростанцій по всьому світу, і OQ Alternative Energy, підрозділ національної нафтової компанії Омана OQ, планують побудувати в султанаті електролізний завод потужністю до 500 МВт для виробництва зеленого водню.