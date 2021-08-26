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    30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Рівненщина

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    За 30 років Незалежності в Україні з&rsquo;явилось багато промислових підприємств. створювалась нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання. - 30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Рівненщина
    За 30 років Незалежності в Україні з’явилось багато промислових підприємств. створювалась нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання.

    Добрива «Рівнеазоту» використовують у 40 країнах

    «Рівнеазот» Ostchem – один із найбільших заводів хімічної промисловості країни. Він у переліку підприємств, що мають стратегічне значення для безпеки та економіки держави. Це одне із бюджетотвірних підприємств Рівного, тут працюють 2,5 тис. жителів області.

    На заводі застосовують новітні технології, усі процеси автоматизовані відповідно до міжнародних стандартів.

    На підприємстві виробляють мінеральні добрива та адипінову кислоту. Природний газ тут використовують як сировину, виготовляючи два різновиди селітри: звичайну та вапняково-аміачну.

    Добрива підприємства використовують не лише на полях України, а й у 40 країнах, куди завод експортує продукцію.

    З нагоди річниці Незалежності Регіональна газова компанія реалізувала відеопроєкт, присвячений економіці України, яка постала за 30 років. Нарівні з традиційними індустріальними гігантами збудовані з нуля сучасні підприємства. Всіх їх живить енергія, яку постачає РГК.

    Детальніше читайте тут:
    Теги: газ економіка завод технології Рівненщина РГК
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    30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Рівненщина