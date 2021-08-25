30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Запоріжжя

За 30 років Незалежності в Україні з’явилось багато промислових підприємств. створювалась нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання.

Сьогодні кожна п’ята тонна українського металу вироблена на «Запоріжсталі»

«Запоріжсталь» – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого продається в понад 60 країнах. Сьогодні кожна п’ята тонна українського металу зроблена на цьому комбінаті.

Перероблення руди, аглодоменний переділ, виплавка сталі та виробництво сталевого прокату не обходяться без природного газу. Щороку завод споживає 200 млн куб. м природного газу, який доставляє «Запоріжгаз».

Тут багато уваги приділяють захисту довкілля та зараз вивчають досвід використання водню разом із природним газом. Це дозволить значно зменшити викиди в атмосферу. Регіональна газова компанія ще у 2020 році розпочала реалізацію проєкту зеленої енергетики. Цього року Секретаріат енергетичного співтовариства визнав його найбільшим дослідницьким проєктом.

З нагоди річниці Незалежності Регіональна газова компанія реалізувала відеопроєкт, присвячений економіці України, яка постала за 30 років. Нарівні з традиційними індустріальними гігантами збудовані з нуля сучасні підприємства. Всіх їх живить енергія, яку постачає РГК.

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