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Оприлюднено рейтинг найбільших інвесторів в освіту в Україні

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Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Оприлюднено рейтинг найбільших інвесторів в освіту в Україні
У 2022-2025 роках «Метінвест» інвестував в розвиток освіти 570 млн грн
фото: metinvestholding.com

Металургійний Холдинг Ахметова посів перше місце у рейтингу найбільших інвесторів в українську освіту

Група «Метінвест» стала лідером рейтингу найбільших бізнес-інвесторів в українську освіту за версією delo.ua. Разом із Київською школою економіки видання опитало понад 200 найбільших компаній України, дослідило їхній внесок в освітній сектор і визначило 52 лідери. До першої п'ятірки найбільших інвесторів в освіту також увійшли IT-компанії Intellias і Sigma Software, ПУМБ та агрохолдинг Kernel. 

У 2022-2025 роках «Метінвест» інвестував в розвиток освіти 570 млн грн, а його індекс освітньої філантропії становить 95,10 із 100 балів.

У 2020 році компанія заснувала гірничо-металургійний університет «Метінвест Політехніка». У 2021-му університет отримав державні ліцензії на проведення освітньої діяльності та розпочав перші навчальні програми. У 2022 році відбувся перший набір студентів до вишу, у 2024-му – випуск перших 143 магістрів, а у 2025-му – ще 124 магістрів.

Нині «Метінвест Політехніка» надає можливість здобути інженерно-технічну вищу освіту за 19 програмами бакалаврату, 21 – магістратури та 5 напрямами аспірантури, а також пропонує курси підвищення кваліфікації та тренінги. У створення матеріальної бази та розвиток «Метінвест Політехніки» компанія інвестувала 513 млн грн.

Також «Метінвест» розвиває професійну освіту в Україні, створюючи кваліфікаційні центри на базі своїх підприємств. Серед інших проєктів – архітектурна трансформація шкіл, стажування для українських студентів за кордоном, внутрішнє навчання співробітників, топкерівників, навчання з надання домедичної допомоги, підтримка профтехів тощо.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

Також нещодавно компанія запустила програму для повернення додому українців-студентів у Великій Британії Steel Force: вона розрахована на українських студентів, які здобувають вищу освіту в Англії. Найуспішніші учасники програми пройдуть оплачуване стажування на підприємствах компанії.

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Теги: рейтинг навчання університет освіта

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