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Дружина нардепа Геруса три роки війни вела бізнес з «переговорником Путіна»: СБУ відреагувала

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Дружина нардепа Геруса три роки війни вела бізнес з «переговорником Путіна»: СБУ відреагувала

 СБУ взяла оприлюднені дані до уваги

Наталія Герус, дружина народного депутата від «Слуги народу», голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса, до весни 2025 року була власницею бізнесу у партнерстві з впливовим підсанкційним російським бізнесменом Кіріллом Дмітрієвим. В СБУ відреагували на такі дані, інформує «Главком» з посиланням на документ спецслужби, що опублікований на порталі «Доступ до правди».

Зокрема, у відповідь на лист щодо зв'язків родини Герусів Кіріллом Дмітрієвим в СБУ повідомили:

«За дорученням керівництва Служби безпеки Украі‌ни в межах компетенціі‌ запит (...) щодо надання інформаціі‌ про можливу пов’язаність Наталіі‌ Герус з підсанкціи‌ними особами та з інших питань, розглянуто.

(...)З огляду на вищезазначене запитувана інформація з приводу можливоі‌ інформованості СБУ щодо існування бізнес-зв’язків Андрія Геруса з Дмитрієвим К.О. та яких заходів було/буде вжито з цього приводу не є заздалегідь готовим продуктом, створеним СБУ, а отже, не є публічною інформацією в розумінні частини першоі‌ статті 1 Закону, а відтак Ваше звернення розглянуто відповідно до вимог Закону Украі‌ни «Про звернення громадян».

Викладену інформацію враховано відповідними підрозділами СБУ в ході здіи‌снення службовоі‌ діяльності та у разі виникнення передбачених законодавством підстав буде вжито вичерпних заходів реагування», – ідеться у листі.

Дружина нардепа Геруса три роки війни вела бізнес з «переговорником Путіна»: СБУ відреагувала фото 1

Як писав «Главком», в декларації про доходи Андрія Геруса за 2024 рік зазначалося, що його дружина Наталія Герус є контролером ТОВ «Українська мрія».

22 лютого 2025 року дружина нардепа вийшла зі складу кінцевого власника фірми «Українська мрія». Її місце посів киянин Микола Лисак.

Крім того, Наталія Герус склала повноваження директора ТОВ «Українська мрія», керівником якої вона була з серпня 2019 року. Цікаво, що з 2011 року до серпня 2019 року директорував у цій фірмі теперішній нардеп і чоловік Наталії – Андрій Герус.

ТОВ «Українська мрія» надає послуги посередництва в розміщенні реклами в засобах масової інформації. І партнером родини по цьому рекламному бізнесу значиться особа на ім’я Дмитрієв Кирило Олександрович.

Кірілл Дмітрієв – російський фінансист та інвестор, генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій з квітня 2011 року. Він також є заступником голови Ради з інвестицій при голові Державної Думи рф, а свого часу керував Icon Private Equity.

З 2022 року Дмітрієв перебуває під дією антиросійських санкцій одразу кількох країн: Канади, США, Великої Британії та Австралії.

У лютому 2025 року Дмітрієва було призначено ще й спеціальним представником президента рф з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами.

Крім того, Дмітрієв входить у ради директорів таких російських підприємств-гігантів, як «Ростелеком», «Газпромбанк», «Російські залізниці», «Транснефть», «Россеті» та «Алроса».

На початку 2025 року Дмітрієва призначили одним із путінських перемовників з представниками США з питань російсько-української війни.

Таким чином, Наталія Герус, дружина народного депутата України та голови енергетичного комітету,  три роки війни вела спільний бізнес з підсанкційним російським бізнесменом, наближеним безпосередньо до Аутіна. 

Теги: бізнес Андрій Герус

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