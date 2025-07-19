Генпрокурор заявив про закриття понад 30% кримінальних проваджень щодо бізнесу

Кравченко: Закрито понад 6 700 кримінальних проваджень щодо бізнесу, повернуто майно

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про завершення чергового етапу аудиту кримінальних проваджень, що стосуються бізнесу. За його словами, ця робота є системною та спрямована на наведення правового порядку й забезпечення справедливості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Руслана Кравченко.

Загалом за результатами аудиту було закрито 6752 кримінальні провадження, що становить понад 30% від загальної кількості у 20 тис. справ.

Інші ключові показники:

164 провадження скеровано до суду.

821 провадження – призначені експертизи.

У 144 провадженнях повідомлено про підозру.

«Коли для підозр є підстави, ми діємо», – наголосив Руслан Кравченко.

Особлива увага приділяється майновим питанням:

У 211 випадках майно вже повернуто законним власникам.

Призначено 2538 експертиз щодо вилученого майна.

Ще у 1894 провадженнях доля речових доказів буде вирішена після завершення експертиз.

Генеральний прокурор підкреслив, що це не просто статистика, а «системна робота з наведення правового порядку і забезпечення справедливості».

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що ухвалив рішення направити всіх прокурорів з інвалідністю на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП). Про це він написав у Facebook, інформує «Главком».

«Прокурори з інвалідністю: жодних індульгенцій – лише закон і довіра суспільства. Питання прокурорів зі статусом інвалідності викликало широкий суспільний резонанс і за дев'ять місяців не вирішено. Суспільство має повне право знати позицію Генерального прокурора. Насамперед – факти», – йдеться у дописі.

Кравченко пояснив, що законодавець не передбачив для генпрокурора повноваження одноосібно звільняти прокурорів, в таких випадках, як масові отримання статусу інвалідності. Їх звільнення, за вказаних обставин, відбуваються на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).