Податкова попередила, що з 1 серпня на бізнес чекають великі штрафи

Штрафи складуть 100% і 150% вартості товарів

З 1 серпня 2025 року завершиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО. Про це повідомляє Державна податкова служба України, передає «Главком».

Податкова нагадала, що у 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25 % і 50 % для адаптації бізнесу до нових умов. Йшлося про порушення вимог пунктів 1 і 2 статті 3 закону України № 265/95-ВР.

Ці пом’якшення втратять чинність і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі:

100 % – вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;

150 % – вартості при кожному наступному порушенні.

Державна податкова служба України закликала суб’єктів господарювання забезпечити дотримання встановлених правил розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Зокрема:

використовувати лише зареєстровані РРО, ПРРО або розрахункові книжки;

проводити розрахунки на повну суму вартості товарів або послуг;

видавати покупцям відповідні розрахункові документи (у паперовій або електронній формі).

«Дотримання вимог законодавства дозволить уникнути фінансових санкцій, забезпечить справедливу конкуренцію та захист прав споживачів», – наголосила Державна податкова служба.

До слова, Нацбанк налаштований запобігати участі фінансових установ у незаконних схемах тіньового бізнесу із застосуванням механізмів «дроблення бізнесу» із залученням фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Як відомо, понад 3 тис. мобілізованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) мають податковий борг на майже 30 млн грн. Як зазначив очільник Податкової, підприємці можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву за місцем податкової реєстрації протягом 10 днів після демобілізації. Однак вкластися в такий термін украй важко.