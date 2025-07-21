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«Метінвест» залучив 24 млн євро кредиту Deutsche Bank: для модернізації Північного ГЗК

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Метінвест» залучив 24 млн євро кредиту Deutsche Bank: для модернізації Північного ГЗК
Північний ГЗК є одним із підприємств «Метінвесту»
фото з відкритих джерел

Метхолдинг Ахметова інвестує у модернізацію Північного ГЗК 24

Компанія «Метінвест» отримала кредитну лінію на 11,5 років на суму 23,6 мільйона євро у Deutsche Bank. Кошти направлять на модернізацію Північного ГЗК, зокрема – на закупівлю обладнання у фінського промислового виробника Metso Finland для проєкту зі згущення збагачувальних відходів.

«Ця угода є важливою віхою для Групи, і відображає наше зобов'язання щодо довгострокових інвестицій у наші українські підприємства, зокрема Північний ГЗК. Попри постійні виклики у сфері безпеки, ми прагнемо зберегти та, за можливості, збільшити виробничі потужності, підтримувати працівників та покращувати екологічну стійкість», – сказав генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков.

За свого боку, в Deutsche Bank заявили, що пишаються цим партнерством, особливо в нинішніх складних умовах.

«Ця угода підкреслює стратегічну важливість як «Метінвесту», так і України для Deutsche Bank. І відображає нашу постійну відданість наданню індивідуальних фінансових рішень в умовах сучасного складного геополітичного середовища», – зазначив Моріц Дернеманн, співкерівник глобального підрозділу структурованого торговельного та експортного фінансування Deutsche Bank.

Нагадаємо, Північний ГЗК є одним із підприємств «Метінвесту» Ріната Ахметова з видобутку та переробки залізної руди. Він розташований у Кривому Розі, і до повномасштабного вторгнення виробляв близько 13 мільйонів тонн залізорудного концентрату та близько 6 мільйонів тонн окатків. У 2024 році обсяг виробництва становив близько 8 мільйонів тонн залізорудного концентрату та близько 4 мільйонів тонн окатків.

Як відомо, «Метінвест» є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

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Теги: фінансування завод

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Економіка

«Метінвест» залучив 24 млн євро кредиту Deutsche Bank: для модернізації Північного ГЗК
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